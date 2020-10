Von Thomas Frenzel

Neckarsteinach. Da kapitulierte selbst der Profi. Anstatt sich dem Wagnis einer Aufzählung aller Verdienste hinzugeben, drehte Christian Engelhardt den Spieß um: Er rief zu einem gedanklichen Rundgang auf, bei dem all das aus der Vierburgenstadt weggedacht werden sollte, was Elisabeth Hinz angeregt hatte oder woran sie maßgeblich beteiligt gewesen war. Der Landrat des Kreises Bergstraße zeigte sich überzeugt davon, dass Neckarsteinach als Kleinod im Süden von Hessen bei einer solchen Vorstellung einiges von seiner heutigen Strahlkraft fehlen würde. Der 48-jährige CDU-Politiker war aus Heppenheim angereist, um im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande an Elisabeth Hinz zu überreichen, die seit über 40 Jahren unter dem Kürzel "iz" als Autorin für die Rhein-Neckar-Zeitung wirkt.

Für die feierliche Ordensübergabe hatte Bürgermeister Herold Pfeifer den Sitzungssaal des Rathauses festlich arrangieren lassen – auch mit Neckarsteinacher Harfenwappen und neuem Stadtlogo, das die Silhouette der vier Burgen zeigt. Der Sozialdemokrat, wohlwissend um die musikalischen Vorlieben seiner Stadträtin, sorgte mit seinem Willkommensgruß zudem für eine veritable Überraschung: Zur Einstimmung zelebrierte der international renommierte Konzertgeiger Nobuhiko Asaeda ein Bach’sches Präludium – virtuos und begeisternd.

Hintergrund Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz genannt, wurde am 7. September 1951 von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet. Als einzige allgemeine Verdienstauszeichnung ist er die höchste Anerkennung, die der deutsche Staat für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Verliehen wird er für politische, [+] Lesen Sie mehr Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz genannt, wurde am 7. September 1951 von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet. Als einzige allgemeine Verdienstauszeichnung ist er die höchste Anerkennung, die der deutsche Staat für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Verliehen wird er für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste, beispielsweise im sozialen und karitativen Bereich. Den Verdienstorden gibt es in acht Stufen, beginnend bei der Verdienstmedaille bis hin zum Großkreuz, das in einer Sonderstufe ausschließlich Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Mit Ausnahme der Verdienstmedaille gibt es den Orden in einer größeren Herren- und in einer kleineren Damenausführung. Die Farbgebung greift die deutschen Nationalfarben – Schwarz, Rot, Gold – auf. Das eigentliche Ordenszeichen ist ein rotemailliertes, golden gefasstes schlankes Kreuz. Das Zentrum stellt ein goldenes Schild dar, das – schwarz – den Bundesadler zeigt. Das Ordensband ist rot mit goldschwarz-goldenem Saum. Das Verdienstkreuz am Bande hat in der Damenausführung einen Durchmesser von 47 Millimetern, das als Damenschleife ausgeführte Band ist 30 Millimeter breit. Die Herrenausführung weist einen Durchmesser von 55 Millimetern auf. Getragen wird das Verdienstkreuz am Bande an der linken oberen Brustseite. Dies gilt auch für die sogenannte Miniatur, eine Art kleiner Anstecknadel, die zusammen mit dem Bundesverdienstkreuz und der Verleihungsurkunde des Bundespräsidenten überreicht wird. fre

Der Landrat wiederum verließ in seiner Festrede die vertrauten Bergsträßer Gefilde, blickte auf die nordrhein-westfälische Großstadt Essen. Dort wurde Elisabeth Hinz am 9. April 1939 geboren. Mit ihrem Ehemann, dem nach Heidelberg berufenen Parasitologen Erhard Hinz, und den drei Kindern kam sie 1968 ins beschauliche Neckarsteinach – und engagierte sich hier umgehend im Ehrenamt. Als Elternvertreterin setzte sie durch, dass die baden-württembergische Schulferienordnung auch für das hessische Städtchen gilt. Sie war Mitbegründerin der örtlichen FDP, vertrat die Freie Wählervereinigung in der Stadtverordnetenversammlung, gehört seit 2006 dem Magistrat an und war hier – als erste Frau in Neckarsteinach überhaupt – erste Stadträtin.

Fasziniert vom historischen Erbe der Vierburgenstadt, lagen Elisabeth Hinz die Heimatpflege und die Förderung des Tourismus besonders am Herzen. Der Landrat erwähnte den heutigen Heimat- und Kulturverein, mit dem sie anno 1992 an vorderster Front die 850-Jahr-Feier Neckarsteinachs mitgestaltete. Er nannte den 1998 neu geschaffenen Nibelungengarten und den in den 1990er-Jahren von der Mittelburg weit in die Region strahlenden Burgensommer. Als "Stimme von Neckarsteinach", die seit 1978 für die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt, verfasste sie mit ihrem Mann zahllose Publikationen und heimatkundliche Bücher.

So sieht es aus: Das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Alex

Das Fazit des Landrats war denn auch eindeutig: "Jeder von uns kann, jeder von uns sollte sich ein Beispiel an Ihnen nehmen", sagte Engelhardt an Elisabeth Hinz gewandt.

Die derart Gelobte reichte in ihrer Dankesrede das Lob weiter – vor allem an ihren Ehemann Erhard, der ihr immer den Rücken gestärkt habe. Und ohne liebenswerte Alteingesessene, die sie von Anfang an unterstützten und die zu Freunden wurden, wäre sie als Zugezogene wohl bei vielen Dingen gescheitert. So aber sei Neckarsteinach zu ihrer Heimat geworden, sagte Elisabeth Hinz, um rückblickend auch das zu betonen: "Alles, was ich gemacht habe, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht."