Ein Schauspiel, das man nicht allzu häufig geboten bekommt: Zahlreiche Menschen kamen an das Windkraftrad am Greiner Eck. Fotos: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach-Grein. Ein Windkraftrad als Projektionsfläche? Das gibt es vielleicht nur am Greiner Eck. Zum zweiten Mal haben am Samstagabend Farbspiele und Lichteffekte das traditionelle Lärmfeuer ersetzt. Mit solchen Feuern, die im Odenwald zur Brauchtumspflege gehörten, setzten die Ortschaften einst untereinander Signale, wenn eine Gefahr drohte - etwa durch feindliche Angriffe.

Seit es auf der Höhe in der Nähe des Neckarsteinacher Stadtteils Grein den Windpark mit fünf Windrädern gibt, sind Lärmfeuer nicht mehr erlaubt. Ronny Sauer, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grein, sieht es gelassen. Seiner Schilderung nach wurde im Wald ein eher kleiner Holzstoß entzündet, der dann von Rotenberg aus sichtbar war, wo ebenfalls die Flammen loderten. "Wir mussten bei der Aktion mitten im Wald natürlich immer darauf achten, dass das Feuer wirklich aus war", erinnert er sich.

Durch die Illuminationskünste jener Firma, die auch für das "Felsenmeer in Flammen" sorgt, muss sich die Freiwillige Feuerwehr nun nur noch um das Wohl der Gäste vor Ort kümmern. Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Weil Hunderte das Schauspiel am Windkraftrad erleben wollten, brauchte es eine zweite Fuhre Bratwürste. Doch die Feuerwehr war auf möglicherweise nötigen Nachschub vorbereitet. "Die ersten Gäste waren schon gegen 18.30 Uhr da", so Micha Jost von der Energiegenossenschaft, die das Spektakel finanziert. Deshalb begann die Illumination auch schon um 20 Uhr, wurde mit zunehmender Dunkelheit aber immer spektakulärer.

In Anlehnung an die ursprüngliche Bedeutung der Lärmfeuer gab es an dem Abend ein Gewinnspiel. Das hat wiederum mit "Morsezeichen" zu tun, die von den Windkrafträdern aus in die Nacht geschickt werden. Wer sie deuten kann oder einfach raten will, kann seinen Lösungsvorschlag noch bis zum 4. April an die Energiegenossenschaft Starkenburg schicken.

Viele Wanderer sind die gut dreieinhalb Kilometer lange Wegstrecke vom Parkplatz Kreuzschlag zum illuminierten Windkraftrad zu Fuß gegangen. Dies mit Stirn- oder Taschenlampe. Dass das etwas andere Lärmfeuer von Grein bis nach Lobenfeld zu sehen ist, weiß Ronny Sauer. Eine Kollegin von der dortigen Freiwilligen Feuerwehr habe ihm im vergangenen Jahr berichtet, die Illumination gesehen zu haben.

Am "Lärmfeuer-Abend" herrschten auch um 22 Uhr, als die Morsezeichen nochmals abgesetzt wurden, noch relativ milde Temperaturen. Eine Gruppe, die auf die letzte Fahrt des Shuttle-Busses wartete, hatte zum Teil dennoch kalte Füße. Denn manche tauschten das leichte Schuhwerk, das sie tagsüber getragen hatten, abends nicht gegen wärmere Schuhe aus: Ende März keine gute Idee. "Eine super Aktion, uns hat’s gefallen", war von drei Jugendlichen zu hören, die kurz nach 21 Uhr mit Taschenlampen schon wieder auf dem Rückweg waren und privat noch ein bisschen feiern wollten.

Wie es mit dem Windpark am Greiner Eck weiter geht, war vor Ort natürlich auch zu erfahren. Die "Nachtwanderer" waren vom Parkplatz bis zum Windkraftrad etwa eine halbe Stunde unterwegs: "Wir hoffen mal, dass uns keine Wildschweine begegnen", so ein junges Pärchen.