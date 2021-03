Neckarsteinach. (pol/rl) Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es am Freitagnachmittag am Bahnhof in Neckarsteinach. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich gegen 15 Uhr dort vier Kinder auf, die aus noch unbekannten Gründen den Unmut ihnen unbekannten Frau erregten. Die Frau schubste daraufhin nach derzeitigem Ermittlungsstand einen neun Jahre alten Jungen aus der Gruppe mitsamt seinem Fahrrad vom Bahnsteig in das Gleisbett.

Die Freunde des Jungen halfen ihm anschließend wieder aus dem Gleisbett heraus, bevor um 15.12 Uhr die S-Bahn in Richtung Heidelberg einfuhr. Der Junge zog sich bei seinem Sturz Schürfwunden und Prellungen auch ein Fraktur am Arm zu und musste medizinisch behandelt werden.

Die Frau stieg in die Bahn, ohne sich um den Neunjährigen zu kümmern. Zeugen sagten aus, dass die Frau etwa 60 Jahre alt gewesen sein soll und dunkle Haaren hatte. Sie trug zur Tatzeit eine rote Jacke.

Einige Zeit später meldete sich die eine 59 Jahre alte Frau bei den Beamten und teilte mit, dass sie die gesuchte Person sei. Näheres über die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Die Polizei in Hirschhorn ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06272/9305-0 bei der Polizei zu melden.

Update: Montag, 29. März 2021, 16.57 Uhr