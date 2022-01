Neckarsteinach. (luw) Ein Hochlandrind ist am Donnerstag von einer Weide nahe der Straße "Am Vogelsang" ausgebüxt. "Wir wurden angerufen, weil das Rind fast bis an die Bahnlinie gelaufen war", berichtete der im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain wohnende Landwirt Hans-Peter Werther auf RNZ-Nachfrage. Vor Ort habe man das Tier aber schnell wieder auf die Weide bringen können: "Wir haben Brötchen als Lockmittel benutzt", so Werther, der die Rinder züchtet. Das Tier habe sich ohnehin nicht allzu weit von seiner Herde entfernt. "Es passiert ab und zu mal, dass ein Junges unter dem Draht durchschlüpft", erklärte er.

Ausbüxende Rinder haben den Landwirt, der einige auch auf einer weiteren Weide in Lampenhain hält, in den vergangenen Wochen häufiger auf Trab gehalten. Hintergrund ist bekanntlich ein Rechtsstreit mit der Lebensgefährtin jenes verstorbenen Mannes, der ihm die Wiese in Lampenhain über viele Jahre verpachtet hatte. Der Pachtvertrag ist offiziell inzwischen ausgelaufen; Werther beklagt sich seither, von der Erbin "schikaniert" zu werden. Demnach habe sie bereits den Zaun der Weide in Lampenhain durchgeschnitten, sodass mehrere entlaufene Rinder wieder hätten eingefangen werden müssen.