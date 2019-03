So sieht die "Bescheinigung" aus, die in Hessen geblitzte Autofahrer nach dem Bezahlen erhalten. Foto: Moll

Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Einmal zu sehr aufs Gaspedal gedrückt - und schon ist es passiert: Geblitzt! So erging es kürzlich einer 61-jährigen Frau aus Bammental im hessischen Neckarsteinach. Am Stadtausgang Richtung Neckargemünd lauerte die Wald-Michelbacher Polizei an der Bundesstraße 37 mit der Laserpistole. Und drückte ab. Das Ergebnis: 65 Kilometer pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50. Die Bammentalerin wurde aus dem Verkehr gezogen. So weit, so gewöhnlich. Doch was dann passierte, ist zumindest für Badener völlig ungewohnt und seltsam: Der Polizist fragte die Frau, ob sie ihre Temposünde gleich begleichen wolle. Und kassierte die fälligen 20 Euro ein. Als Quittung gab’s eine "Bescheinigung" in Form eines kleinen Zettels mit dem Stempel der Polizeidienststelle, dem Datum und der Unterschrift des Beamten. Handschriftlich wurde der Grund der Verwarnung eingetragen: Geschwindigkeitsüberschreitung. Wie schnell die Frau fuhr, wann und wo genau sie gemessen wurde, steht darauf nicht.

Polizeisprecherin Christiane Kobus vom Präsidium Südhessen in Darmstadt betont, dass es sich um ein landesweites Angebot der hessischen Polizei handle. Es sei keine Pflicht, vor Ort zu bezahlen. Verwarnungen bis 55 Euro könnten direkt beglichen werden. Alles darüber seien Bußgelder, die in der Regel auch mit einem Punkt in Flensburg verbunden sind. Hierfür ist ein schriftliches Verfahren notwendig. "Das vereinfachte Verfahren erspart Verwaltungsaufwand", erklärt Kobus. "Mit der Bezahlung ist der Verwaltungsakt gleich abgeschlossen." Die Beamten würden die Bezahlung im detaillierten Messprotokoll dokumentieren. Dieses enthalte auch alle Daten zur Messung. Die Reaktionen der Temposünder auf dieses "Angebot" seien unterschiedlich. Viele seien froh, dass mit der Bezahlung alles erledigt ist. "Oft wollen die Leute zahlen, haben aber kein Bargeld bei sich", berichtet Kobus. Auch dafür hat die Polizei in manchen Revieren eine Lösung: Zumindest auf Autobahnen werde auch eine Zahlung mit EC- oder Kreditkarte angeboten.

Auch die hessische Stadt Neckarsteinach führt Tempokontrollen durch. "Wir haben zwar einen Quittungsblock dabei", sagt Bürgermeister Herold Pfeifer. Aber anders als die hessische Polizei werden die Temposünder nicht direkt angehalten. Da nur eine Person die Messung durchführe, sei dies gar nicht möglich, so Pfeifer. Hin und wieder komme es aber vor, dass geblitzte Personen anhalten und direkt bezahlen wollen. Das seien zum Beispiel Außendienstler mit Geschäftswagen, die nicht wollen, dass ihr Chef von ihrem Verstoß erfährt. Es soll auch schon Männer gegeben haben, die nicht wollten, dass ihre Frau durch Post nach Hause erfährt, dass sie in Hessen geblitzt wurden - zum Beispiel weil sie bei ihrer Geliebten waren. Der Bürgermeister meint aber, dass durch die Barzahlung ein höherer Verwaltungsaufwand entsteht. "Deshalb machen wir das nur in Ausnahmefällen", sagt er. "Andere Städte bieten es auch gar nicht an."

In Baden-Württemberg können Temposünder nicht sofort zahlen. "Diese Möglichkeit wurde schon vor vielen Jahren abgeschafft", berichtet Polizeisprecher Michael Klump vom Mannheimer Präsidium und erinnert sich: "Das war ein ziemlicher Aufwand." So mussten die Verwarngeldblöcke immer aufwendig kontrolliert werden. Wer also in Baden-Württemberg von der Polizei mit der Laserpistole erwischt wird, wird zwar angehalten, kann aber nicht vor Ort zahlen. Die "Rechnung" kommt dann per Post. Die einzige Ausnahme: Ausländische Fahrzeugführer müssten bei der Polizei direkt blechen, was auch per Karte möglich sei.

Das Landratsamt und die badischen Kommunen in der Region haben kein "Anhalterecht", wie Silke Hartmann als Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises erklärt. Eine sofortige Bezahlung sei somit nicht möglich. Die Verwarnung oder der Bußgeldbescheid können per Überweisung, per Kreditkarte oder inzwischen auch über den Online-Bezahldienst Paypal bezahlt werden.