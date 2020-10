Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Es ist keine gute Nachricht für Berufspendler, Schüler und Ausflügler: Die Fähre zwischen dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof auf badischer Seite und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen auf hessischer Seite wird ab dem kommenden Montag, 26. Oktober, wohl wochenlang außer Betrieb sein. Dies teilte die Stadt Neckargemünd am Mittwoch mit. Als Gründe wurden "unaufschiebbare Reparaturarbeiten an der Fähre sowie eine Generalüberholung zur Verlängerung der Betriebserlaubnis" genannt. Ab wann genau die Fähre wieder in Betrieb ist, steht noch nicht fest. Die Stadt will dies rechtzeitig bekannt geben, wie es hieß.

Fährmann Markus Seibert sagte auf RNZ-Anfrage, dass bei der Fähre alle fünf Jahre eine große Überprüfung ansteht. "So wie der Tüv beim Auto", erklärte er. Die Untersuchung erfolgt in der Werft in Neckarsteinach. Aus Erfahrung dauere diese etwa zwei Wochen, so Seifert – je nachdem, welche daraus folgenden Reparaturen noch notwendig werden. "Wir hoffen aber, dass es schneller geht", sagte der Fährmann. Einige Reparaturen wie Schweißarbeiten würden sich jedenfalls schon abzeichnen. "Wenn man mit einem Auto mit Baujahr 1933 zum Tüv geht, weiß man auch nicht, was dabei herauskommt", gab der Fährmann zu bedenken. Aus diesem Jahr stammt nämlich die Fähre.