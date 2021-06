Neckarsteinach. (iz) Für einigen Unmut sorgte Bürgermeister Herold Pfeifer – nicht nur bei der Grünen-Fraktion – in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung im "Schwanen". Die Grünen hatten nämlich drei umfangreiche Anfragen auf die Tagesordnung der Sitzung setzen lassen. Für alle drei Punkte, die bis zu 20 Einzelfragen umfassten, verweigerte Pfeifer die unmittelbare Beantwortung. Er erklärte stattdessen, dass er diese Fragen schriftlich beantworten wolle. Er berief sich bei dieser Entscheidung auf die hessische Kommunalordnung.

In der ersten Anfrage bezog sich Grünen-Sprecherin Silke Jooß auf einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von vor einem Jahr: Mit diesem war der Magistrat beauftragt worden, eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Straßenbeleuchtung durchzuführen und die Art der Beleuchtung zu überprüfen. Dieser Beschluss des Parlaments wurde vom Magistrat bisher nicht bearbeitet. Rathauschef Pfeifer sagte dazu jetzt nur, dass er die Fragen dem Neckarsteinacher Stromlieferanten Entega vorlegen werde.

In ihrer zweiten Anfrage wollte die Grünen-Fraktion wissen, welche neu bebauten Straßen im Ort bereits endgültig abgerechnet werden konnten und welche nicht. Antwort: siehe oben. Und die dritte Anfrage bezog sich auf die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von fast 22.000 Euro für ein neues Fahrzeug im Bauhof – das vierte innerhalb des Jahres 2020. Grüne-Abgeordnete Jooß wollte dabei unter anderem wissen, mit welcher Begründung diese außerplanmäßige Anschaffung getätigt worden sei und wie viele Fahrzeuge im Bauhof derzeit gemeldet seien. Die Nicht-Beantwortung durch den Bürgermeister wurde im Parlament mit erstauntem bis empörtem Gemurmel aufgenommen. Im Nachhinein war von einigen zu hören, dass man sich so etwas nicht gefallen lassen werde.

Eine Mehrheit von elf Ja-Stimmen gegen sechs Enthaltungen fand indes der Antrag der CDU, die zahlenmäßige Stärke des Haupt-und Finanzausschusses von sieben auf acht zu erhöhen. Dadurch würde sich die bisherige Sitzverteilung von drei FWG-, zwei SPD- und je einem Sitz für CDU und Grüne so verändern, dass auch die CDU zwei Sitze im Ausschuss bekomme. Als Begründung führte Denise Grau (CDU), die gleichzeitig auch die neue Vorsitzende dieses Ausschusses ist, an, dass man in der konstituierenden Sitzung dieses Gremiums aus akustischen Gründen eine "unbewusst ungünstige Entscheidung" getroffen habe. Die Sitzung hatte damals wegen der Pandemie in der großen Vierburgenhalle stattgefunden. Ralf Kern, SPD, unterstützte den Antrag der CDU, vor allem auch deshalb, weil Denise Grau als Vorsitzende des Ausschusses praktisch nicht mitdiskutieren könne. Die FWG enthielt sich.