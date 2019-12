Neckarsteinach. (iz) Eigentlich sollte der Haushaltsplan für das kommende Jahr 2020 in der jüngsten öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden. Doch gleich zu Beginn dieser letzten Sitzung in diesem Jahr teilte Bürgermeister Herold Pfeifer mit, dass er die entsprechenden Punkte von der Tagesordnung nehme, weil sich nach der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung neue Erkenntnisse ergeben hätten. Über diese müsse im neuen Jahr noch einmal beraten werden.

Dabei war der Haushalt in diesem Jahr so früh wie noch nie, nämlich am 30. September, eingebracht worden – allerdings mit einem Defizit von knapp 80.000 Euro. Es folgten eine sechsstündige Klausurtagung und mehrere Ausschusssitzungen, um das Defizit zu senken, das zwischenzeitlich schon auf 520.000 Euro angestiegen war.

Mehrfach erhielten die Stadtverordneten neue Zahlen über die einzelnen Haushaltsprodukte und einzelne Fraktionen machten Vorschläge für Einsparungen. Schließlich gelang es in der letzten Ausschusssitzung, einen Überschuss von rund 20.000 Euro zu erarbeiten. Entsprechend verärgert reagierten jetzt vor allem die Sprecher von FWG und CDU, Dieter Jooß und Gerhard Funck. Sie mochten die Entscheidung des Bürgermeisters nicht nachvollziehen.

Fraktionsstatus für eine Grüne

Ein weiteres Thema beschäftigte die Stadtverordneten: Bekanntlich war die aus Patricia-Christine Schüssler und Silke Jooß bestehende Fraktion zerbrochen: Jooß hatte der Stadtverordnetenvorsteherin schriftlich mitgeteilt, dass sie aus der Fraktion der Grünen ausgetreten sei, weil ihre Kollegin Schüssler unter anderem eigenmächtig Entscheidungen getroffen hätte. Der hessische Gemeindebund prüfte nun den Fraktionsstatus der Grünen. Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler berichtete, dass der Gemeindebund den Austritt folgendermaßen beurteilt: Silke Jooß sei nun nur noch "einfache" Stadtverordnete mit allen Rechten, aber nur mit Rede- und keinem Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss.

Dagegen bildet nun Patricia Schüssler alleine die Fraktion der Grünen mit Sitz und Stimme sowohl im Parlament als auch im Ausschuss. Silke Jooß will gegen diese Entscheidung Widerspruch einlegen. Nicht zuletzt begrüßte Schückler als neues Mitglied der SPD-Fraktion Ursula Jäger. Diese ist für den erkrankten Malon Weiher nachgerückt.