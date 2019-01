Neckarsteinach. (pol/mün) Noch ist unklar, warum am Montagmorgen bei einer Schmutzwasser-Hebeanlage in Neckarsteinach ein Feuer ausgebrochen ist. Für Brandstiftung sehen die Ermittler derzeit keine Hinweise, so die Polizei.

Das Feuer in dem Raum in der Werftweg war gegen 8.30 Uhr entdeckt worden. Arbeiter hatten die Tür geöffnet und ihnen waren Flammen entgegen geschlagen.

Das Feuer konnte durch die Wehr aus Neckarsteinach schnell gelöscht werden. Die Schaumstoff-Dämmung und ein Verteilerkasten wurden durch die Flammen beschädigt.