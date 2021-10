Von Agnieszka Dorn

Neckarsteinach. Manchmal wissen die Jüngsten es besser als so mancher Erwachsener. "Müll gehört nicht in die Natur", betonte der siebenjährige Julian. Mit seiner Mutter war er am vorgestrigen Samstagmorgen beim Stadtputztag "Aktion saubere Landschaft" eifrig dabei und erzählte, dass er weggeworfene Dinge auf Gehwegen oder in der Natur gerne wegräume, wenn er mal unterwegs ist. "Das gehört nicht hierher!", denke er sich dabei. Wie recht er doch hat.

Seit Jahren findet ein Stadtputztag in Neckarsteinach samt den Ortsteilen statt. "Eigentlich wollten wir den Stadtputztag im Frühjahr veranstalten", sagte Marco Skarke vom Ordnungsamt. Aufgrund der Pandemie beziehungsweise den damit einhergehenden Einschränkungen hatte man die Aktion aber diesmal in den Herbst verlegt. Gefunden wurden in der Vergangenheit die unmöglichsten Gegenstände: Von in der Natur "entsorgten" Waschmaschinen über Sofas bis zu Schränken reichte die Bandbreite.

Glück hatte man am Samstag mit dem Wetter. Nachdem der Nebel sich in den Bergen aufgelöst hatte, blitzte die Sonne hervor und es wurde warm. Die Helfer kamen sogar ein wenig ins Schwitzen. Auch Bürgermeister Herold Pfeifer war im Einsatz. Zusammen mit Skarke sammelte er später die vollen Müllsäcke am Straßenrand mit einem Fahrzeug des Bauhofs ein. Der Abfall wurde anschließend in einen Container des hessischen Müllbetriebs entsorgt.

Die Aktion startete um 9 Uhr an verschiedenen Stellen. Von dort aus gingen die Helfer Wege ab. Gefunden wurden allerhand Gegenstände, die nicht in die Natur gehören. Darunter waren ein kaputter Regenschirm, vier weggeworfene Autoreifen, ein defekter alter Motorroller, Alublechteile und FFP2- beziehungsweise medizinische Masken. Außergewöhnliche Funde gab es mit Ausnahme der Autoreifen und des Motorrollers laut Skarke nicht.

Besonders viel hatten die Helfer am Radweg zwischen Neckarsteinach und Schönau zu tun. Dort lagen unter anderem zahlreiche leere Alkohol-Flaschen herum. Die Stadt hatte übrigens die Müllsäcke für den Stadtputztag gestellt, Handschuhe sollte jeder Helfer selbst mitbringen.

Auch in den Ortsteilen Grein, Darsberg und Neckarhausen wurde eifrig Abfall aufgesammelt. Die bereits genannten Autoreifen hatte jemand zwischen Grein und Darsberg achtlos in die Natur geworfen. Trotz der Funde hielt die Verschmutzung sich bei diesem Aktionstag in Grenzen. Rund 40 Helfer samt kleiner Kinder von der Feuerwehr waren es indes, die mit angepackt hatten. Zur Belohnung wurde anschließend gemeinsam am Bauhof gegrillt. Die Feuerwehr hatte die Bewirtung übernommen.