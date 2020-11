Die Tennisplätze an der Vierburgenhalle haben ihre besten Tage hinter sich. Foto: Alex

Neckarsteinach. (lesa) Die Plätze sind verkauft, das Gelände dient bald einem neuen Zweck: Der letzte Zeuge des Tennissports in Neckarsteinach ist bald Geschichte. Grund genug, um sich auf Spurensuche zu begeben: Was ist mit dem Verein geschehen, der auf der Anlage neben der Vierburgenhalle seit dem Jahr 1976 den gelben Filzball hin und her schlug?

Horst Folda, ehemaliger Leiter der Tennisabteilung des Turnerbundes Neckarsteinach (TB), erinnert sich: "Die Mitgliederzahl nahm ab den 2000er-Jahren rapide ab", so das derzeitige Magistratsmitglied Neckarsteinachs. 155 Mitglieder hatte die Abteilung im Jahr 2000 – elf Jahre später waren es noch "50 bis 60", 2013 dann schließlich 52. Es ist ein Trend, der nicht nur den Tennisverein der Vierburgenstadt traf: Nach der Hochphase des Tennissports mit den Erfolgen von Boris Becker und Steffi Graf erlebten zahlreiche Tennisvereine einen langsamen Niedergang.

Dem versuchten die Verantwortlichen des Turnerbundes entgegenzuwirken. "Wir hofften, neue Mitglieder für Tennis zu begeistern", berichtet Folda, der 2011 auf seinen Posten als Abteilungsleiter gewählt wurde. "Es wurde eng mit dem Badischen Tennisverband in Leimen zusammengearbeitet, leider aber ohne positiven Erfolg." Zwischen den Jahren 2011 und 2013 setzten die Tennisabteilung und der Gesamtverein unter der Leitung der damaligen Vorsitzenden Annemarie Bruder auf Aktivitäten, um Interesse für den Sport zu erwecken. "Es wurden Grillfeste, Tage der offenen Tür, Turniere, Tenniscamps und weitere Konzepte angeboten", so Folda. Der Erfolg jedoch blieb aus und noch eine weitere Hiobsbotschaft gesellte sich hinzu: Teile der Anlage mussten saniert werden. "Rund 50.000 Euro hätten in Duschen, Toiletten und Vereinsheim investiert werden müssen", weiß der ehemalige Abteilungsleiter.

So stellte sich im Jahr 2013 die Frage, ob Geld in die Anlage investiert werden sollte oder nicht. Die Verantwortlichen stellten einen Investitionsplan auf, doch nur ein Jahr später war er wieder hinfällig. "Die Plätze spielbereit zu halten, überstieg unser Budget", bedauert Folda. Letzter Trumpf sollte eine völlig andere Idee sein: Man erwog, die Anlage zum Nulltarif einem Trainer zu überlassen, der diese in Eigenregie betreiben und damit eine Tennisschule aufbauen könnte. Auf Verbandsebene habe diese Idee zwar Anklang gefunden, doch die Gespräche mit Interessenten blieben erfolglos: Die geringe Mitgliederzahl vor dem Hintergrund der drängenden Investitionen hätte das Zustandekommen einer solchen Kooperation Folda zufolge verhindert.

Die Folge: "Nach langer Überlegung mit dem Hauptverein beschlossen wir, die Abteilung mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 aufzulösen", so Folda. Einige junge Spieler der zu diesem Zeitpunkt 60 Mitglieder hätten sich daraufhin einem anderen Verein angeschlossen, die "Handvoll" der Älteren seien keinem neuen Tennisverein beigetreten. Die Pacht indes habe noch bis zum Jahresende 2017 bestanden und auch das Grundstück sei laut Folda "optisch gepflegt" worden. "Die Stadt und der Kreis waren ab dieser Zeit alleine für das Grundstück verantwortlich", betont der ehemalige Abteilungsleiter, für den neben der positiven Erinnerung ein Gefühl bis in die Gegenwart anhält: "Es schmerzt heute noch, dass es mir nicht gelungen ist, die Abteilung am Leben zu erhalten."