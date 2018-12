Neckarsteinach. (iz) Vor allem neue Gebührenberechnungen und neuzufassende Satzungen bestimmten die Agenda der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in der Vierburgenstadt. Da die meisten von ihnen schon im vorhergegangenen Haupt- und Finanzausschuss beraten worden waren, gab es nur noch wenige Diskussionen um die einzelnen Tagesordnungspunkte. Die meisten wurden einstimmig angenommen und treten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Nur bei den in Schmutz- und Niederschlagswasser gesplitteten Abwassergebühren gab es Widerspruch und auch Gegenstimmen. Dabei sollte es eigentlich für die Bürger erfreulich sein, wenn sich auch einmal Gebühren verringern. So soll zwar die Niederschlagsgebühr pro Quadratmeter versiegelter Fläche von bisher 1,09 Euro auf 1,39 Euro steigen, die Schmutzwassergebühr aber von 4,26 Euro pro Kubikmeter auf 3,60 Euro gesenkt werden. Diese Verringerung erklärte Finanzleiter Harry Hack mit einer Kostenüberdeckung in den Vorjahren.

Nachbarorte zahlen weniger bei Niederschlagsgebühr

Das wiederum konnte Gerhard Funck (CDU) nicht akzeptieren und kündigte an, dieser Kalkulation wegen mangelnder Transparenz nicht zuzustimmen. Und Dieter Jooß (FWG) hatte Bedenken wegen der Höhe der Niederschlagsgebühr von 1,39 Euro und setzte die Zahlen der Nachbarorte dagegen: Heidelberg 0,75 Euro, Schönau 0,33 Euro und Hirschhorn, das an der selben Kläranlage hängt, 0,52 Euro.

Auch bei der Trinkwasserversorgung gibt es eine erhebliche Kostensteigerung. Wie das Büro Schüllermann ermittelt hat, müssen die kostendeckenden Gebühren von derzeit 1,58 Euro auf 2,17 Euro erhöht werden. Hinzu kommt die Umsatzsteuer von sieben Prozent.

Bei den Friedhofsgebühren sind die Veränderungen sehr unterschiedlich, die Kosten für die Art der Gräber verringern sich: So kostet zum Beispiel ein Doppeltiefengrab demnächst statt bisher 5720 Euro dann 5220 Euro und ein Urnenwahlgrab statt 1760 Euro dann 1630 Euro. Die eigentlichen Bestattungskosten bleiben gleich: also die Beerdigung eines Erwachsenen 1651 Euro und eine Urnenbestattung 735 Euro. Nur die Nutzung der Leichenhalle steigt von 262 Euro auf 304 Euro.

Zustimmend zur Kenntnis nahm das Parlament den von Stadtbrandinspektor Sven Schmitt erarbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplan der Freiwilligen Feuerwehren sowie die neue Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Brandbekämpfer.