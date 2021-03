Neckarsteinach. (pol/make) Nachdem ein neunjähriger Junge am vergangenen Freitag von einer bisher unbekannten Frau am Bahnhof ins Gleisbett gestoßen sein soll, hat sich nun eine 59 Jahre alte Frau bei den Beamten gemeldet. Laut Polizeiangaben teilte sie mit, dass sie die gesuchte Person ist.

Wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der neunjährige Junge zog sich, wie sich bei einer Untersuchung herausstellte, neben Schürfwunden und Prellungen auch ein Fraktur am Arm zu.

Update: Montag, 29. März 2021, 13.21 Uhr

Unbekannte stößt Neunjährigen ins Gleisbett

Neckarsteinach. (pol/lyd) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitag am Bahnhof von Neckarsteinach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich gegen 15 Uhr dort vier Kinder auf, welche aus noch unbekannten Gründen wohl den Unmut einer unbekannten Frau erregten. Die Unbekannte schubste nach derzeitigem Ermittlungsstand einen neun Jahre alten Jungen aus der Gruppe mitsamt seinem Fahrrad vom Bahnsteig in das Gleisbett.

Die Freunde des Jungen halfen ihm anschließend wieder aus dem Gleisbett heraus, bevor um 15.12 Uhr die S-Bahn in Richtung Heidelberg einfuhr. Der Junge zog sich bei seinem Sturz Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden.

Die Frau stieg in die Bahn, ohne sich um den Neunjährigen zu kümmern. Es soll sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben. Sie war zur Tatzeit mit einer roten Jacke bekleidet.

Die Polizei in Hirschhorn ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.