Neckargemünd/Neckarsteinach.(cm) Es gibt Streit um die Fähre: "Leider hat Fährmann Markus im Alleingang entschieden, bis auf Weiteres nur noch verkürzt zu fahren", teilte der "Freundeskreis Fähre Neckarhausen-Neckarhäuserhof" am gestrigen Dienstagmorgen auf Facebook mit und rief auf: "Falls jemand das Fährpatent hat oder machen möchte, um als Springer auf der Fähre zu arbeiten, dann gerne hier oder bei der Stadt Neckargemünd melden, damit die Fahrzeiten so schnell wie möglich wieder ausgeweitet werden können!" Außerdem veröffentlichte der Freundeskreis eine Whatsapp-Nachricht von Fährmann Markus Seibert.

Darin hatte Seibert erklärt, dass er ab dem heutigen Mittwoch, 1. Dezember, werktags nur noch bis 18 statt 19 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen nur bis 17 statt 19 Uhr fahre. Dies gilt für die geraden Kalenderwochen, in denen Seibert Dienst hat. In ungeraden Wochen steuert sein Kollege Jürgen Rak die Fähre, der nichts ändern will. Die neuen Zeiten würden bis auf Widerruf gelten, so Seibert. Falls jemand einmal später dran sein sollte, könne er informiert werden und warte dann.

Auf RNZ-Nachfrage betont Seibert, dass die Verkürzung seiner Fahrzeiten aus gesundheitlichen Gründen notwendig sei. "Alle wissen nicht, was es heißt, in diesen Tagen auf der Fähre zu sein", erklärt er. Seibert berichtet, dass er die Stadt Neckargemünd als Miteigentümerin der Fähre über die Reduzierung der Fahrzeiten informiert habe – wohlwissend, dass die Zeiten in dem von ihm unterzeichneten Pachtvertrag genau geregelt sind. "Es hieß, dass ich diesen auch erfüllen muss, aber es geht aktuell gesundheitlich nicht", bedauert Seibert, der seit rund zwei Jahren Dutzende Male täglich zwischen dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen und dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof – und somit zwischen Hessen und Baden-Württemberg – pendelt. "Dabei liebe ich diesen Job."

Seibert hofft nun auf eine "Duldung" der verkürzten Fahrzeiten bis einschließlich Januar. Es gehe lediglich um neun Stunden in der Woche, in denen kaum ein Fahrgast komme. "Es sind immer noch zwölf Stunden am Tag", betont er.

Stadtsprecherin Petra Polte erklärt, dass die Angelegenheit nun intern geprüft werde. Man hätte es besser gefunden, wenn der Fährmann mit seinem Wunsch erst auf die Stadt zugekommen wäre. "Da hätten wir sicher eine Lösung gefunden", betont Polte.

"Das ist unschön gelaufen", findet auch Ute Fries vom Fährverein. Die Fährzeiten seien vor einigen Jahren schon einmal reduziert worden. "Wir waren nun erstaunt, dass sie noch mal verkürzt werden und das einfach so gehen soll", so Fries. Die Ankündigung habe für viel Unmut bei betroffenen Bewohnern gesorgt.

Auf der Facebook-Seite des Fährvereins stoßen die neuen Fahrzeiten auf unterschiedliche Reaktionen. "Früher war das normal, dass die Fähre im Winter andere Fahrzeiten hat. Seid froh, dass es die Fähre überhaupt gibt! Die, die nur am Meckern sind, sollen sich mal selber bei dem Wetter hinstellen", schreibt eine Nutzerin und erhält Unterstützung von einer weiteren Frau: "Man kann froh sein, dass es überhaupt so Leute wie Jürgen und Markus gibt, die diesen harten Job machen! Bei Wind und Wetter! Ohne die würde die Fähre ja gar nicht mehr fahren! Ich glaube nicht, dass sich so schnell jemand anderes findet, der das auf Dauer macht!" Es gibt aber auch andere Stimmen: "Als die neuen Fahrer angelernt wurden, wussten sie, auf was sie sich einlassen. Nicht schön für diejenigen, die auf diese Fähre angewiesen sind."