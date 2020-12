Die Fähre liegt am Ufer des Neckargemünder Ortsteils Neckarhäuserhof. Foto: RNZ-Archiv

Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Gute Nachrichten für Autofahrer im Neckartal: Seit Montag verkehrt die Fähre wieder zwischen dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen. Der Betrieb musste Ende Oktober wegen einer Generalüberholung in der Neckarsteinacher Ebert-Werft eingestellt werden. Freuen können sich auch alle, die auf der Kreisstraße K 4200 zwischen Neckargemünd und dem Ortsteil Rainbach unterwegs sind. Die nach einem Wasserrohrbruch am Samstag voll gesperrte Dilsberger Straße soll am heutigen Dienstag um 9 Uhr halbseitig für Autos und Linienbusse freigegeben werden.