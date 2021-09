In Neckargemünd hat die Bürgerinitiative Plakate aufgehängt, während die Onigkeit-Gruppe im Schaufenster ihrer neuen Kaffeerösterei in der Hauptstraße informiert. Fotos: Frenzel/Alex

Von Nicolas Lewe und Christoph Moll

Neckargemünd/Wilhelmsfeld. 97.462 – so viele Bürger sind an diesem Sonntag, 26. September, in den 17 Städten und Gemeinden rund um Heidelberg zur Bundestagswahl aufgerufen. 13.221 Einwohner dürfen nicht nur zwei Kreuzchen setzen, sondern insgesamt drei. Denn in Neckargemünd und Wilhelmsfeld finden auch Bürgerentscheide statt. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum geht es bei den Bürgerentscheiden? Sowohl in Neckargemünd als auch in Wilhelmsfeld stehen umstrittene Bebauungspläne im Fokus. Konkret geht es bei beiden Abstimmungen um die Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen. In Neckargemünd will ein Investor – die zur Onigkeit-Gruppe gehörende Red Real Estate Development GmbH – auf dem Areal der ehemaligen Gaststätte "Zur Rainbach" im gleichnamigen Ortsteil mehrere Mehrfamilienhäuser und ein Restaurant bauen. Die bestehenden Gebäude sollen größtenteils abgerissen werden. Einer Bürgerinitiative sind die Dimensionen der geplanten Bebauung ebenso ein Dorn im Auge wie die Form einzelner Gebäude, die an einen Schiffsrumpf erinnern. In Wilhelmsfeld wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen eine mögliche gewerbliche Bebauung auf dem Areal "Schriesheimer Hof". Im November 2020 hatte der Gemeinderat weitgehend gegen die Stimmen der "Grünen Initiative" einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan verabschiedet. Die 6,4 Hektar große Wiesen- und Ackerfläche im Nordwesten der Gemeinde ist aktuell als Sondernutzungsgebiet deklariert und darf als solches baulich ausschließlich zu Kur- und Heilzwecken genutzt werden.

Wer darf wählen? Wahlberechtigt sind alle Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Neckargemünd und Wilhelmsfeld wohnen. Sie müssen Deutsche sein oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaates besitzen. In Neckargemünd trifft dies auf 10.687 Einwohner zu, in Wilhelmsfeld auf 2534. Das sind mehr als bei der Bundestagswahl, zu der Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 18 Jahren aufgerufen sind.

Wie wird abgestimmt? Bei beiden Entscheiden haben die Bürger eine Stimme. Sie müssen eine Frage mit Ja oder Nein beantworten. In Neckargemünd lautet diese: "Soll der Beschluss des Gemeinderates der Stadt Neckargemünd vom 23. Februar 2021, Aufstellungsbeschluss Rainbach 2.0, aufgehoben werden?" In Wilhelmsfeld ist die Formulierung ähnlich: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 24. November 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet ,Schriesheimer Hof’ aufgehoben wird?" Ein Ja bedeutet also ein Votum gegen den Beschluss, ein Nein ein Votum dafür.

In welchen Fällen sind die Bürgerentscheide erfolgreich? Hierfür muss ein sogenanntes Quorum erreicht werden. Falls sich eine Mehrheit gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans ausspricht, muss diese nach Paragraf 21 der Gemeindeordnung mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen. Dann darf das Bebauungsplanverfahren mindestens drei Jahre nicht weiter verfolgt werden. Sollte das Quorum nicht erreicht werden, liegt der Ball beim Gemeinderat. Dieser muss dann entscheiden, wie es weitergeht.

Wann ist am Sonntag mit Ergebnissen zu rechnen? Die Auszählung der Bundestagswahl hat in Neckargemünd und Wilhelmsfeld Vorrang. Erst wenn hier das Gemeindeergebnis feststeht, wird mit der Auszählung des Bürgerentscheids begonnen. In Neckargemünd soll dies gegen 20.30 Uhr der Fall sein, in Wilhelmsfeld gegen 20 Uhr. Die hohe Zahl der Briefwähler könnte bei den Auszählungen zu Verzögerungen führen. In beiden Orten wird damit gerechnet, dass die Auszählung der Bürgerentscheide schneller möglich ist als jene der Bundestagswahl. Die Wahlausschüsse zu den Bürgerentscheiden tagen jeweils ab 21 Uhr. In Wilhelmsfeld wird das Ergebnis wohl gegen 21.30 Uhr vom Vorsitzenden des Wahlausschusses, Bürgermeister Christoph Oeldorf, im Bürgersaal des Rathauses mündlich verkündet werden. Eine solche Bekanntgabe wird es in Neckargemünd nicht geben – "wegen des Infektionsschutzes", so Stadtsprecherin Petra Polte. Das Ergebnis soll hier zwischen 22.30 und 23 Uhr feststehen. Die Ergebnisse gibt’s dann auch auf www.rnz.de.