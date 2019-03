Der Neckar machte sich breit und nahm in Neckargemünd die Parkplätze in Beschlag. Foto: Alex

Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der Neckar in Neckargemünd und in Neckarsteinach über die Ufer getreten. Doch da der Dauerregen am Freitag endete, blieb es bei einem "Hochwässerchen".

In Neckargemünd schwappte das Wasser auf den Lauer und den Parkplatz unter der Friedensbrücke. Die Stadt musste ein Auto abschleppen, das sonst im Wasser gestanden wäre, wie Bürgermeister Frank Volk mitteilte. Am gestrigen Sonntag waren alle Parkplätze wieder nutzbar.

In Neckarsteinach dauert das noch etwas länger, da der kleine Lauer tiefer liegt. Er war bereits am Freitag komplett unter Wasser, am Samstag folgte der große Lauer.