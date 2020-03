Neckargemünd/Neckarsteinach. (aham) Inzwischen gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle in Neckargemünd. Bei dem einen handelt es sich um den SRH-Mitarbeiter, dessen Erkrankung bereits vor über einer Woche bekannt wurde. Der zweite Fall stehe nicht mit diesem in Verbindung, so Bürgermeister Frank Volk auf RNZ-Nachfrage: "Sie sind völlig unabhängig, es sind unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche Wohngebiete." Bei der zweiten Person handle es sich um einen Reiserückkehrer, mehr wollte der Rathauschef allerdings nicht sagen. Volk rechnet damit, dass die Zahl der Corona-Fälle in den nächsten Zeit ansteigen wird.

Der hessische Kreis Bergstraße meldete gestern Abend eine nachgewiesene Corona-Infektion in Neckarsteinach. Die Infektionskette sei noch unklar. Die betroffene Person befinde sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt seien im Kreis Bergstraße 19 Infektionsfälle bekannt.