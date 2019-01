Mit schwerem Gerät wurden am Dienstag in Neckargemünd Wege und Parkplätze gereinigt. Foto: Alex

Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Der Neckar hat sich wieder in sein Bett verkrümelt. Über Nacht war das Hochwasser gekommen - und über Nacht ist es wieder verschwunden. In Neckargemünd begannen bereits am Dienstagvormittag die Aufräumarbeiten. Der Neckar hatte den Parkplatz unter der Friedensbrücke bereits wieder freigegeben. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs schoben den angeschwemmten Schlamm zurück ins Flussbett. Wenn dieser nicht schnell genug entfernt wird, kann er hart wie Beton werden. Da zählt jede Stunde.

In Neckarsteinach herrschte Dienstag noch "Land unter". Bis der kleine Lauer wieder als Parkplatz genutzt werden kann, wird es wohl noch bis zum morgigen Donnerstag dauern. Derweil wunderten sich Anwohner, dass die Polizei in Absprache mit der Stadt in der Nacht auf Montag den Parkplatz an der Steinach im Bachweg räumen ließ - zwei Autos wurden sogar abgeschleppt. Dabei habe hier keine Gefahr der Überflutung bestanden, berichtete ein Anwohner.

Herold Pfeifer sieht das anders: "Wir haben den Parkplatz gesperrt, weil die Steinach in der Nacht auf Montag stark anstieg und bei gleichzeitigem Anstieg des Neckars eine Überflutung des Parkplatzes zu befürchten war", sagte der Bürgermeister. An einigen Stellen sei schon Wasser auf die Straße geschwappt.