Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Wie kann es sein, dass es nun einen komfortablen Radweg auf der Bundesstraße B 37 nach Heidelberg gibt, aber innerhalb von Neckargemünd der Radverkehr vernachlässigt wird? Das wollte ein Radler in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wissen. "Im Haushalt sind gerade einmal 20.000 Euro für die Verbesserung von Fahrradwegen eingeplant", kritisierte er. "Es bräuchte mehrere Jahre lang diesen Betrag, um gerade einmal die Bahnhofstraße für den Radverkehr zu markieren." Denn hierfür seien einmal Kosten von 120.000 Euro prognostiziert worden. "So enden die schönen Markierungen der lobenswerten Radspur am Ortseingang", kritisierte der Mann weiter. "Die Stadt lobt die tolle Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, aber davon sieht man nichts."

Bürgermeister Frank Volk gab zu bedenken, dass zwar lediglich 20.000 Euro für den Radverkehr im Haushalt vorgesehen seien. Aber oft würden beim "normalen" Straßenbau begleitend Maßnahmen für Radfahrer getroffen, die nicht aus den 20.000 Euro finanziert werden. Was die Bahnhofstraße als Bundesstraße angehe, so sei nicht die Stadt verantwortlich, sondern das Regierungspräsidium in Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis. Volk erklärte, dass er demnächst einen Termin mit Verantwortlichen habe, um über die Fortsetzung des Radwegs auf der B37 innerhalb Neckargemünds zu sprechen. Diese sei wohl ohne große Summen möglich, da der Straßenraum ja vorhanden sei.