Von Carmen Oesterreich.

Neckargemünd/Hamburg. Im Krankenhaus werden zwei völlig fremde Bettnachbarinnen zu Verbündeten: die querschnittsgelähmte Maren Küppers, die an der Stephen-Hawking-Schule der SRH das Wirtschaftsgymnasium besucht, und Maura, die an einem Gehirntumor leidet. Als Maren nach ihrer achten Wirbelsäulenoperation trotz ihres starken Willens die Kraft verließ, ermutigte Maura sie durch ein Versprechen, nicht aufzugeben: "Wenn wir hier gesund rausgehen, dann reiten wir gemeinsam durch den Schwarzwald." Doch Maura wurde nur 28 Jahre alt. Die 21-jährige Küppers ist inzwischen "zurück auf den Beinen" – und startet an diesem Sonntag eine besondere Aktion.

Ihr Versprechen hält sie: Zwar nicht zu Pferde durch den Schwarzwald, aber mit dem Fahrrad reist sie von Hamburg nach Neckargemünd. Sie nennt es "Tour der Freiheit" mit dem Ziel, im Gedenken an Maura 5000 Euro als Spende für die Kinderkrebsstiftung zu sammeln: "Maura war Kindergärtnerin und liebte Kinder."

Küppers stand immer wieder auf, nach jeder Operation hat sie neu laufen gelernt. Sie ist behindert, findet es "bescheuert", im Rollstuhl zu sitzen, kämpft sich daraus, läuft an Krücken und nimmt die "Fortschritte" beim Wort. Am liebsten fährt sie auf ihrem Fahrrad, das ihren Bedürfnissen angepasst worden ist.

Sie sieht in der Behinderung keinen Grund, ihren Traum nicht zu verwirklichen: "Ich möchte zeigen, dass jeder Mensch frei sein kann. " Und ihre Aktion "soll Menschen in ähnlichen Situationen motivieren, weiter zu kämpfen, an sich zu glauben und die Hoffnung nicht aufzugeben."

Nach drei Jahren Vorbereitung geht es nun in Hamburg los. Hier ist Maren aufgewachsen, bis sie eine inkomplette Querschnittslähmung erlitt, aus der sich eine schwerwiegende Wirbelsäulendeformation entwickelte. "In Hamburg habe ich mich überall da gesehen, wo ich Fußgängerin war, deshalb habe ich die Schule gewechselt und bin ins Internat der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd gezogen." Am 31. August möchte sie in Neckargemünd wieder ankommen. Über ihre Erlebnisse und Empfindungen unterwegs berichtet sie kontinuierlich über Social Media.