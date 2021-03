Von Christoph Moll

Neckargemünd. Klaus Rupp ist kein Mann der großen Worte. Doch wenn sich der erfahrene Stadtrat der CDU zu Wort meldet, dann hören alle genau zu. So war es auch bei dieser Sitzung des Gemeinderates. Es war 21.15 Uhr, als Rupp mit nur einem Satz für Aufsehen sorgte: "Die CDU-Fraktion beantragt eine geheime Abstimmung." Es war der vorläufige "Höhepunkt" in der Diskussion um die Einführung von Zehner-Parkkarten für Parkplätze der Stadt.

Rückblick: Anfang 2020 erlebte die Stadt einen kommunalpolitischen Aufreger. Während einer Sitzung des Bauausschusses verteilte der städtische Vollzugsdienst Strafzettel an Stadträte, die verbotenerweise im Innenhof des Rathauses ihre Autos abgestellt hatten – obwohl es nur ein paar Meter weiter kostenlose Parkplätze gegeben hätte. Im Hof dürfen nämlich nur Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit einem Monatsparkschein ihr Auto abstellen. So hatten es die Stadträte selbst beschlossen. SPD-Stadtrat Joachim Bergsträsser hatte sich damals massiv aufgeregt und daraufhin – unterstützt von weiteren Stadträten – Zehner-Parkkarten beantragt.

Seltene Zettelwirtschaft: Auf Antrag der CDU wurde geheim abgestimmt. Foto: Moll

Im vergangenen Dezember kam es dann – nach mehrmaliger Vertagung des Antrags wegen der Corona-Einschränkungen bei Sitzungen – zu einer denkwürdigen Abstimmung, deren Ergebnis einige Stadträte nicht fassen konnten: Mit elf zu zehn Stimmen und bei vier Enthaltungen wurde entschieden, dass Zehner-Parkkarten zum Preis von fünf Euro eingeführt werden sollen: für den Innenhof des Rathauses und andere Parkplätze wie jenen an der Grundschule, am Schulzentrum und an der Menzervilla. So sollten mehrere Personengruppen profitieren – und nicht nur Stadträte.

Nun beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema. "Es gab im Nachgang intern Unmut", sagte Bürgermeister Frank Volk, der dem Beschluss am 15. Dezember widersprochen hatte. Als Begründung für seine Ablehnung nannte der Bürgermeister, dass die Stadt mit der Einführung der Parkkarten den Verkauf der bisherigen Dauerparkkarten zum Preis von zehn Euro pro Monat einstellen könnte. "Ein Arbeitnehmer müsste dann mit den Zehner-Parkkarten bei 210 Arbeitstagen nur 105 Euro zahlen – mit den Dauerparkkarten aber 120 Euro", rechnete Volk vor. "Der Beschluss ist deshalb sehr nachteilig für die Stadt."

Hinzu komme der große Verwaltungsaufwand durch das Ausstellen der Zehnerkarten. Statt einmal im Jahr müssten Bürger alle zehn Tage kommen. "Das wäre der 20-fache Verwaltungsaufwand mit 20-fachen Kosten, aber insgesamt weniger Ertrag", kritisierte Volk. Obwohl die Stadt bisher keine Zehner-Parkkarten ausgegeben habe, sei nur durch die Beschlussfassung bereits ein wesentlicher Teil der Dauerkarten-Einnahmen weggebrochen. "Die Leute wollen sich nicht mehr ein Jahr binden", erklärte der Bürgermeister.

Unklar sei im Beschluss des Gemeinderates aber auch, wer überhaupt zum Erwerb der Parktickets berechtigt sei. "Der Beschluss ist nicht vollständig und nicht durchsichtig", so Volk. "Wenn jeder die Parktickets kaufen kann, könnten wir alle bisherigen Parkkarten vergessen." Der Antrag hätte genauer formuliert sein müssen, so Volk.

Was Volk nicht sagte, ging aus den Sitzungsunterlagen hervor: Ein Grund für den Widerspruch war auch, "dass neben des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes ein Beschluss gefasst wurde, der den Stadträten bedingt durch ihre gewählte Stellung einen unmittelbaren Vorteil bringt" und somit eine Befangenheit vorliegen könnte. Das Kommunalrechtsamt des Landratsamtes sah jedoch keinen rechtswidrigen Beschluss, da nicht nur Stadträte die Parkkarten kaufen könnten. Somit liege kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und keine Befangenheit vor.

Fachbereichsleiter Mario Horvath ergänzte, dass er die Intention hinter dem Beschluss nicht verstehe. "Für was brauchen wir Parkkarten im Zehnerbündel, wenn es rund um das Rathaus 45 kostenlose Parkplätze gibt?", fragte er ratlos. Diese seien die ganze Nacht und tagsüber maximal zwei Stunden nutzbar. "Ich verstehe rein inhaltlich nicht, was das bringen soll", so Horvath. In den Sitzungsunterlagen hieß es hierzu: "Die Bequemlichkeit, keine zehn Meter weiter laufen zu müssen, oder eine Vergünstigung aus Prinzip sieht die Verwaltung nicht als gerechtfertigt für den hohen Verwaltungsaufwand an." Außerdem war hier die Rede davon, dass sich der Gemeinderat durch die vergünstigten Zehnerkarten "Privilegien" genehmige.

Rathauschef Volk sah eine "sehr verworrene Sache". Er empfahl dem Gemeinderat, den Beschluss aufzuheben und das Thema in der Parkraumkommission zu diskutieren. "Parkraum muss etwas kosten", betonte er. "Ich warne aber davor, ein Verwaltungsmonster zu schaffen."

Nach der Diskussion und dem Antrag von Klaus Rupp wurde die Sitzung zunächst unterbrochen. Fachbereichsleiterin Petra Polte musste zunächst die Abstimmung mit kleinen weißen Blättern vorbereiten. Auf diese sollten die Stadträte lediglich ein "J" für Ja oder ein "N" für Nein schreiben, damit der Abstimmende nicht durch die Handschrift zu erkennen ist. Am Ende votierten 17 Stadträte für die Aufhebung und neun dagegen.

"Vielen Dank – Sie haben der Verwaltung viel Arbeit erspart", sagte Volk danach erleichtert.

So diskutierten die Stadträte das Them



Die Stadträte diskutierten kontrovers über die Frage, ob Zehner-Parkkarten eingeführt werden sollten.

> Winfried Schimpf (SPD) betonte, dass es nicht um Parkgenehmigungen für Stadträte gehe. Im Antrag seiner Fraktion sei eine lange Liste von berechtigten Personengruppen genannt.

> Hermino Katzenstein (Grüne) lehnte Zehnerkarten weiter ab. Und zwar wegen des Klimaschutzes. Verkehr ist und bleibe das Sorgenkind. Hier sei bisher keine Senkung der Emissionen gelungen. "Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen", forderte Katzenstein. "50 Cent für das Parken an einem ganzen Tag sind kein Hinderungsgrund, um weiter mit dem Auto zu fahren." Angesichts der in einem langen Prozess erarbeiteten Parkraumbewirtschaftung fragte er: "Warum solch einen Schnellschuss?" Der Verwaltungsaufwand stehe in keinem Verhältnis zu den Einnahmen."

> Jens Hertel (SPD) betonte, dass der "Fall Bergsträsser" lediglich der Anlass für den Antrag der SPD gewesen sei. Betroffen sei eine ganze Reihe von Personengruppen, die profitieren würden. Am Rathaus seien das zum Beispiel alle Personen, die an Sitzungen teilnehmen und am Schulzentrum Lehrer und sonstige Referenten. Hertel betonte, dass der Antrag nicht rechtswidrig gewesen sei. Das Landratsamt habe lediglich eine Klarstellung gefordert. Auch wenn die Stadt die Parkkarten nicht möchte, halte man am Antrag fest. "Denn er macht Sinn."

> Petra Groesser (Grüne) bemerkte, dass dann alle Personen bei der Antragsstellung einen Arbeitsvertrag vorlegen müssten, um ihre Berechtigung für die Parktickets nachzuweisen.

> Marco La Licata (Linke) erinnerte daran, dass auch Lehrer des Schulzentrums in angrenzenden Straßen parken und dort für Probleme sorgen. Er könne sich mit der Auflistung der SPD anfreunden. Es reiche, wenn der Antrag glaubhaft gestellt werde.

> Giuseppe Fritsch (fraktionslos) fragte: "Haben wir nichts anderes zu tun?" Er sei damals auch verwarnt worden und habe die 15 Euro gezahlt. "Das war damals eine Retourkutsche des Ordnungsdienstes, der selbst von den beschlossenen Parkgebühren betroffen war", meinte Fritsch. "Wenn wir so weiter diskutieren, bricht alles zusammen." Es gebe wesentlich wichtigere Aufgaben.

> Manfred Rothe (Freie Wähler) lehnte die Parkkarten wegen des hohen Verwaltungsaufwandes ab. Außerdem sei die Einhaltung kaum zu kontrollieren. Er meinte, dass das Parken in den Parkhäusern auch günstig sei.

> Jürgen Rehberger (Freie Wähler) plädierte dafür, den Beschluss aufzuheben und das Thema in die Parkraumkommission zu verweisen. Diese solle dann einen Vorschlag für den Gemeinderat erarbeiten, den dieser dann abschließend behandeln könne. "Es würde dem Gremium gut anstehen, wenn es kooperativ handelt", meinte Rehberger.