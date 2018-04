Neckargemünd/Bammental. (cm) Zu einem "Gartenhausbrand" zwischen Neckargemünd und Bammental an der B 45 wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 15.30 Uhr alarmiert. Ein Anrufer hatte den Brand bei der Feuerwehr gemeldet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Doch der "Gartenhausbrand" entpuppte sich als Lagerfeuer, sodass die Feuerwehr wieder einrücken konnte. "Es ist kein Schaden entstanden", so die Sprecherin.