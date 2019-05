Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Rund 100 Beschäftigte der SRH-Schulen trugen am Dienstag ihren Frust zum Neckargemünder Marktplatz. Sie beteiligten sich an einem Warnstreik, zu dem die neu entstandene Tarifbewegung der SRH Schulen GmbH und des SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd in enger Kooperation mit den Gewerkschaften Ver.di und GEW aufgerufen hatte. Seit 6 Uhr in der Früh hatten sie in verschiedenen Bereichen ihre Arbeit niedergelegt.

In einem Demonstrationszug begleitet von Polizeifahrzeugen bewegten sich die Streikenden von der SRH bis zum Marktplatz zu einer zentralen Kundgebung. Dabei schwenkten sie Gewerkschaftsfahnen und trugen beschriftete Banner mit ihren Forderungen. Für die rund 300 Mitarbeiter der SRH-Schulen, die keine Lehrkräfte sind, wollen sie acht Prozent mehr Lohn sowie 100 Euro mehr für die Azubis. Der Vorschlag des Arbeitgebers sieht hingegen eine Erhöhung der Entgelte um insgesamt drei Prozent vor.

Alfred Uhing, Gewerkschaftssekretär der GEW Nordbaden, Udo Merzinski und Jürgen Lippl, Geschäftsführer von Ver.di Rhein Neckar, berichteten auf dem Marktplatz von der Situation der Arbeitnehmer der SRH Schulen. Mit Trillerpfeifen und Buh-Rufen zu den Arbeitsbedingungen kommentierten die Streik-Teilnehmer dies lautstark.

Es ist der erste Streik überhaupt in der über 40 Jahre währenden Geschichte der SRH-Schulen GmbH. Wie berichtet wurde, musste dieser gegen viele Widerstände durchgekämpft werden. So war für den Warnstreik eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen worden, welche die Betreuung der Schüler gewährleistete. Verdi-Vertrauensmann Udo Merzinski sprach davon, dass diese Notdienstvereinbarung von der Gegenseite erpresst wurde. Entgegen der tatsächlichen Praxis, bei der alle Betreuungskräfte grundpflegerische Tätigkeiten ausüben, bestand die Leitung der SRH-Schulen GmbH darauf, dass nur Pflegekräfte während des Streiks zum Einsatz kommen dürfen.

Auch gruppen- und hausübergreifende Zusammenarbeit - wie sie in Ferienzeiten gepflegt wird - sollte im Streikfall nicht möglich sein. Außerdem wurden Kräfte per Dienstanweisung und mit Androhung von Abmahnungen dazu verpflichtet, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Auch Krankmeldungen und geplante freie Tage zum Streiktag waren in Frage gestellt worden.

Die Streikenden sahen in all diesen Maßnahmen kein Zeichen der Stärke seitens der SRH-Schulen. Stolz präsentierte Merzinski seine Solidaritätsbotschaften: "Sollte es zu irgendwelchen Repressalien gegen Streikteilnehmer kommen, dann gilt unser gewerkschaftliches Prinzip: Einer für alle, alle für einen!", rief er den Streikenden zu. Jürgen Lippl drohte einen längeren Arbeitskampf an, sollte die Arbeitgeberseite stur bleiben. Er machte den Streikenden Mut: "Meine Erwartung ist, dass die Auseinandersetzung ein positives Ergebnis bringen wird."

Solidarisch mit dem Streik zeigten sich auch Teilnehmer der Montagsdemo in Heidelberg. Sie unterstützen diesen mit zwei Liedvorträgen. Matthias Müllerschön, ehemaliger Betriebsrat und Mitarbeiter des Berufsbildungswerks Neckargemünd, sagte: "Lasst euch nicht einschüchtern, organisiert euch und setzt eure Forderungen durch."

Im Anschluss der Kundgebung auf dem Marktplatz ging es zurück zur SRH, um den Streik mit Beschäftigten aus dem SRH-Berufsbildungswerk noch zu vergrößern.