Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd. Eigentlich sollte der Waldspaziergang der Initiative "Waldwende Neckargemünd" zu einem Areal gehen, wo demnächst ungefähr 350 Buchen eingeschlagen werden sollen. Doch dem machte ein vom Forst an der Bockfelsenhütte gesperrter Waldweg einen Strich durch die Rechnung. Der gesperrte Weg war mit dem Banner "Halt! Baumfällungen! Durchgang verboten. Forstarbeiten. Lebensgefahr. Geldbuße bei Zuwiderhandlung" versehen.

Beim Waldspaziergang war auch der in der Region bekannte Waldexperte Volker Ziesling dabei, der einen anderen Umgang mit dem Wald fordert. "In dem Gebiet sollen am Tillystein und am Ringweg Nord des Gemeindewaldes etwa 1750 Festmeter eingeschlagen werden", sagte Monika Habermann von der "Neckargemünder Waldwende". Das entspreche etwa 350 Bäumen. Die meisten gehörten zu einem alten Buchenbestand und seien um die 100 Jahre alt. Die Zahlen hat die "Waldwende" vom Forst erhalten.

Die Initiative, die eine nachhaltige Bewirtschaftung des Neckargemünder Waldes möchte, hat es sich zum Ziel gesetzt, massive Einschläge zu verhindern. Damit einhergehende Folgeschäden für den Wald seien neben dessen Auflichtung die Zerstörung des Waldbodens, unter anderem durch schwere Geräte der Forstarbeiten, sowie die Beeinträchtigung der Wasserretention. Man beobachte schon sehr lange, dass der Gemeindewald sich durch Fällungen immer mehr lichte, so Habermann. Eingeschlagen werden laut der Initiative viele Bäume, die nicht beschädigt seien, aber als "erntereif" gelten würden. Eine Buche könne bis zu 300 Jahre oder älter werden, laut dem Forst werden Buchen im Schnitt um die 150 Jahre alt.

Geplant sei es zudem im Dilsberger Wald 1480 Festmeter zu fällen – rund 300 Bäume . Auch in Dilsberg soll es sich laut der "Waldwende" um alte, als erntereif bezeichnete Baumbestände handeln, die laut "Waldwende" nicht beschädigt sind. Im Neckargemünder Ortsteil Waldhilsbach seien bereits Unmengen an Bäumen gefällt worden. Man sei um den Gemeindewald unter anderem als Naherholungsgebiet besorgt, so Habermann. Für die gefällten Bäume, werden andere zwar nachgepflanzt, doch bis diese ausgewachsen seien, dauere es Jahrzehnte. Das eingeschlagene Holz diene als Brennholz, werde im Sägewerk zu Möbeln verarbeitet oder lande im Zellstoffhandel, daraus entstehe dann Papier, so Ziesling.

Nach dem Waldspaziergang fand ein Workshop zum Thema Wald statt, geplant ist ein Leitbild zum Wald zu erstellen. Gesammelt werden Meinungen, wozu der Wald in Zukunft dienen soll: zur Holzbeschaffung, für den Arten- und Wasserschutz oder als Naherholungsgebiet. Ein Stück kamen Gemeinderat und Forst der "Waldwende" bereits entgegen: Statt 5000 sollen nun nur noch 4700 Festmeter eingeschlagen werden.