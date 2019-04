Neckargemünd-Waldhilsbach. (LL) Die Lehrer- und Schulleiterzahl im Publikum war besonders hoch. Kein Wunder: Der CDU-Ortsverband hatte zum Thema "Bildung heute und morgen" keine Geringere als Susanne Eisenmann als Rednerin gewinnen können. Und was die baden-württembergische Kultusministerin im Klubhaus des SV 08 Waldhilsbach zu sagen hatte, wurde zum Teil mit kräftigem Applaus quittiert.

Doch der Reihe nach: Nach einer schwungvollen Einleitung durch die Dilsberger Trachtenkapelle begrüßte der hiesige Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte den Gast aus Stuttgart. Unter den Gästen waren neben den Pädagogen auch Stadt- und Ortschaftsräte. Die Waldhilsbacher CDU-Vorsitzende Anne von Reumont dankte allen Helfern der hochkarätigen Veranstaltung für ihren Einsatz. Und noch bevor sie in das Thema Bildung einstieg, bewies die Kultusministerin aus dem Schwabenland beim Singen des Badnerliedes ihre Textsicherheit. Die Besucher waren sichtlich beeindruckt.

Die bevorstehende Kommunal- und Europawahl am 26. Mai nahm die Ministerin als Anknüpfungspunkt, die zentralen Aufgaben der Bildungspolitik zu skizzieren. Die Erziehung zur Demokratie sei gerade in der Gegenwart eine zentrale Aufgabe schulischer Bildungsarbeit. Dabei dürfe der lokale und regionale Bezug nicht vernachlässigt werden, sagte Eisenmann. Wenn es darum gehe, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, spiele der Begriff "Heimat" eine herausragende Rolle, meinte die Landesministerin.

In diesem Zusammenhang hob sie die enorme Bedeutung auch kleiner Dorfschulen wie jener in Waldhilsbach besonders hervor. Absichtsbekundungen aus den Reihen des grünen Koalitionspartners, alle 850 baden-württembergischen Grundschulen mit weniger als 100 Schülern schließen zu wollen, bewertete die Ministerin als die "größte politische Fehlentscheidung, die man treffen könnte". Eisenmann hielt fest: "Ich bekenne mich zu unseren kleinen Grundschulen; unter mir wird es keine Schließungen geben." Diese klar formulierte Aussage nahmen die Anwesenden mit großem Applaus zur Kenntnis.

Das freute nun auch den Schulleiter der Neckargemünder und Waldhilsbacher Grundschulen, Gerd Obermayer. In der anschließenden Fragerunde sprach er insbesondere die personelle Unterversorgung und die damit verbundenen Belastungen der Lehrkräfte an Grundschulen an. Dies sei umso gravierender, als die Grundschulen im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen die "verlässliche Betreuung" der Schüler über den Unterrichtszeitraum sicherstellen müssen.

Die Ministerin räumte Planungsfehler in der Vergangenheit ein, die vor allem mit einer extrem hohen Pensionierungswelle von 2017 bis 2020 zusammenhänge. Hier hätten 2012/2013 unbedingt die Weichen gestellt werden müssen, denn neue Lehrkräfte "fallen nicht vom Himmel".

Gleiches gilt ihrer Ansicht nach für die Demokratie. Deshalb würden sich Demokratiebildung ebenso wie Klimaschutz im künftigen Schulalltag als übergeordnete Themen in allen Schulfächern widerspiegeln, damit die Schüler befähigt würden, "die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten".