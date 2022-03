Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Eine neue Attraktion ist seit Kurzem im Museum im Alten Rathaus zu sehen. Wobei "neu" hier relativ ist: Dem Museum wurden nämlich zwei original Neckargemünder Metzger-Zunftordnungen aus den Jahren 1716 und 1752 aus Privatbesitz übergeben. Bürgermeister Frank Volk empfing aus diesem Anlass das Ehepaar Edelgard und Fritz Rösch aus Meckesheim im Museum, das die alten Schriftstücke fand. Auch Museums-Mitarbeiterin Andrea Schweikert und der letzte Neckargemünder Metzger, Dieter Krauß, wohnten der Übergabe bei.

Und so kam der Fund überhaupt ans Licht: Beim Durchstöbern hatte das Ehepaar auf dem Dachboden des sich in seinem Besitz befindlichen Gasthauses "Lamm" in Meckesheim eine alte Holztruhe gefunden. Dass es sich um eine besondere Truhe mit besonderem Inhalt handelte, wurde dem Ehepaar schnell klar und sie zogen den befreundeten Hobbyarchäologen und Ortshistoriker Günter Kreß zu Rate. Die Öffnung der Truhe mit einem im Deckel verborgenen Schlüssel brachte nämlich zwei Zunftordnungsbücher des Metzgereihandwerks der "Statt Neckargemünd und des Ambts Dilsberg" aus dem 18. Jahrhundert zum Vorschein.

Die Zunftordnungen stammen aus dem 18. Jahrhundert – diese aus dem Jahr 1716. Foto: Alex

Günter Kreß wurde daraufhin bei der Archäologin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Universität Heidelberg, Dr. Francisca Feraudi-Gruénais, vorstellig und bat sie den Fund zu begutachten sowie wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ab Anfang Mai 2020 nahm die Expertin in ihrer Freizeit sämtliche Objekte in Augenschein und dokumentierte sie fotografisch. Das Ergebnis ist eine umfangreiche sowie fundierte Text- und Materialvorlage in Erstedition. Sie umfasst eine Beschreibung der Fundumstände sowie allgemeine Bemerkungen zu den Dokumenten der Metzger-Zunftordnungen von 1716 und von 1752 sowie zur Zunfttruhe. Zudem ordnet Feraudi-Gruénais darin die Bedeutung des Fundes ein.

Im Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss des Museums öffnete nun das Ehepaar Rösch die Zunfttruhe, um einen Blick ins Innere der einstmals mit purpurfarbenem Buntpapier und seiner goldfarbig floral-ornamentalen Musterung ausgekleideten Truhe zu ermöglichen. Sie beherbergte die Schriftstücke der Metzger-Zunftordnungen. Die frühere hatte Kurfürst Johann Wilhelm, die spätere Kurfürst Carl Theodor erlassen. Bei beiden konnte Francisca Feraudi-Gruénais feststellen, dass es sich um vollständig erhaltene, repräsentativ gebundene Ordnungsbücher mit gebrauchs-, alters- und lagerungsbedingten Schäden handelte. In ihnen sind die Regularien aufgeführt, die für das Metzgerhandwerk des 18. Jahrhunderts galten. Bürgermeister Frank Volk zeigte sich erstaunt, dass sich einiges davon sogar im heutigen Arbeitsschutz erhalten hat.

Im September 2021 hatte Francisca Feraudi-Gruénais ihre Arbeit rund um die Zunfttruhe und die Zunftbücher abschließen können und ihre Ergebnisse in den Druck gegeben. Sie sprach über verschiedene Arbeitsphasen, aber rund ein Vierteljahr Aufwand war wohl zu leisten, bis alles gelesen und geschrieben war. Die Zunfttruhe, die das Ehepaar Rösch dem Museum übergab, bezeichnete Bürgermeister Volk indes als interessantes Ausstellungsstück, das man in den Bestand einbinden wolle.

Die heutigen Innungen sind derweil Nachfolger der Zünfte. Metzger Dieter Krauß selbst ist seit 1999 im Vorstand der Fleischer-Innung Rhein Neckar, die jedoch vor höchst aktuellen Herausforderungen steht: Von einstmals 100 Betrieben in diesem Bereich habe sich ab den 1970er-Jahren die Zahl auf 35 reduziert, berichtete er über das Schwinden des Handwerks und den daraus resultierenden Mangel an Zuspruch für die Interessenvertretung. Er fühle sich aber nach wie vor dem Handwerk und seiner Tradition sehr verbunden.