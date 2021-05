Neckargemünd. (cm) Kommt eine Bettensteuer für die Stadt am Neckar? Bei den Beratungen zum aktuellen Haushalt hat der Gemeinderat über die Einführung einer Tourismusabgabe diskutiert. Im Raum steht etwa ein Euro pro Nacht, was zu Einnahmen von rund 70.000 Euro führen könnte. Eine Entscheidung soll im Laufe des Jahres fallen. In der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung war es Edith Mayer, die das Thema ansprach. Sie leitet seit Jahrzehnten ein Reisebüro in der Altstadt, ihre Familie betreibt das Busunternehmen Mayer in Dilsberg.

"Ist die Bettensteuer wirklich durchdacht?", fragte Mayer. Auch die Stadt Heidelberg habe eine solche Tourismusabgabe vor einigen Jahren einführen wollen, was aber am Gegenwind von Hoteliers und Gastronomen gescheitert sei. "Die Bürokratie ist nicht zu unterschätzen", meinte sie. "Die Umsetzung kostet viel Zeit und somit Geld."

Die Tourismus-Expertin gab zu bedenken, dass es zuletzt jedes Jahr 70.000 Übernachtungen in der Stadt gegeben habe, die meisten davon auf den Campingplätzen – allerdings war dies vor der Corona-Pandemie. "Das waren Spitzenjahre", so Mayer. "In ganz Deutschland wird mit einem Einbruch der Übernachtungszahlen von 60 bis 70 Prozent gerechnet." Für Neckargemünd würden nur noch 20.000 bis 25.000 Euro Einnahmen bleiben.

Bürgermeister Frank Volk glaubt nicht an negative Folgen

"Eine Bettensteuer hat zudem die Wirkung, dass Touristen verprellt werden", meinte Mayer. "Wir meiden zum Beispiel Städte mit Kurtaxe oder Bettensteuer bei Busreisen." Sie bat darum, die Einführung noch einmal zu überdenken. Eine Bettensteuer wäre eher kontraproduktiv, weil sie die Gäste vergraule. "Dann würde auch weniger in der Stadt eingekauft", dachte Mayer weiter.

Bürgermeister Frank Volk erklärte, dass die Bettensteuer eine Möglichkeit sei. Wenn es Menschen in Neckargemünd gefalle, würden sie auch ein Euro mehr pro Nacht zahlen. Den Einbruch der Übernachtungszahlen sah Volk in erster Linie in Zusammenhang mit dem Beherbergungsverbot für Touristen im Zusammenhang mit dem Coronavirus: "Dann ist ja klar, dass es weniger Buchungen gibt."

Als im vergangenen Jahr inländischer Tourismus wieder möglich gewesen sei, habe dieser stark angezogen. "Mir wäre es auch lieber, wenn derzeit Reisen in Deutschland wieder möglich wäre", so Volk. "Das würde der Branche sehr helfen." Er verstehe nicht, warum ein Urlaub im Schwarzwald derzeit problematisch sein soll, so der Bürgermeister.

Mayer entgegnete, dass die Erholung des Tourismus wohl Jahre dauern werde. Die Branche gehe von einer leichten Erholung im Jahr 2022 aus. "Das wird keine Steigerung von 0 auf 100, sondern es wird langsamer gehen." So sah es auch Volk. Umso wichtiger seien aber Attraktionen vor Ort wie zum Beispiel die Neckarriedkopfhütte am Neckarsteig.