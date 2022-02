Neckargemünd. (pau) "Mit Lichtern für die Liebe, den Frieden und die Freiheit" haben Neckargemünder am Sonntag ihren "Corona-Spaziergang" betitelt. In friedlichen Kleingruppen pilgerten sie von der Friedensbrücke zur Stadtmitte und wieder zurück. Auf dem Parkplatz am Neckar hatte Mit-Initiator Kevin Lampert sein Lager aufgeschlagen. Mit Gitarre und Teelichtern hielt er die Teilnehmer bei Laune, tat seine Meinung kund und musizierte. Lampert ist dabei kein Unbekannter: Der 31-Jährige hat sich schon an vielen stillen Protesten beteiligt. Letzteres war auch diesmal Programm: Wie die Neckargemünder Polizei auf RNZ-Nachfrage bestätigte, waren die Beamten mit einer Streife im Einsatz. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Unter den Teilnehmern waren auch viele Familien. Eine 39-jährige Mutter war mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem siebenjährigen Sohn gekommen. Die ganze Familie ist ungeimpft, war erst an Corona erkrankt, hat miterlebt, wie ein schwerer Verlauf die 62-jährige, krebskranke Oma gebeutelt hat. "Ihr ging es richtig schlecht. Mehrere Monate lang", erinnerte sich die Mutter. Den Gang zur Nadel will sie trotzdem nicht antreten: Man sei ja jetzt erst einmal immun, nimmt sie an. Außerdem hätten die jungen Familienmitglieder ein starkes Immunsystem: "Die Kinder waren ohne Symptome positiv." Für sie sei die Quarantäne furchtbar gewesen – die Langeweile griff um sich. Sie ist aber sicher: "Wir würden das auch ein zweites Mal schaffen."

RNZ-Corona-Podcast - Folge 84: Verschwörungserzählungen und die Pandemie Rhein-Neckar-Zeitung · RNZ-Corona-Podcast-Folge 84: Wie Corona Verschwörungsmythen befördert Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Eine andere junge Mutter hingegen zeigte sich offen; sie hat es ihren Kindern freigestellt, sich impfen zu lassen: "Meine Großen sind immunisiert. Wir machen uns aber gegenseitig keine Vorschriften oder Vorwürfe und grenzen uns auch nicht aus." Die Heidelbergerin räumte ein, nicht prinzipiell gegen Impfungen zu sein. Was sie sich wünsche, sei viel mehr Respekt und Akzeptanz ihrer Meinung und ihren Beweggründen gegenüber. "Ich habe Angst, dass wir uns gerade in den Totalitarismus bewegen. Ich sehe unsere Demokratie ganz klar gefährdet."

Konkret fürchte sie, schon bald ihre Arbeit zu verlieren. Denn weil sie sich nicht impfen lassen möchte, könne sie möglicherweise bald nicht mehr als Fremdsprachen-Korrespondentin an der Universität arbeiten. Als gebürtige Spanierin werfe sie daher häufiger einen Blick auf ihr Heimatland: "Dort werden nach und nach alle Corona-Regeln abgeschafft." Nach Spanien zurückzukehren sei trotzdem keine Option: "Ich bin seit über 20 Jahren in Deutschland, meine Kinder sind hier geboren. Ich wünsche mir einfach nur Selbstbestimmtheit."

Es dürfe nicht sein, dass die aktuelle Situation die Gesellschaft spalte. Es müsse stattdessen möglich sein, unterschiedliche Positionen einzunehmen – und dennoch miteinander im Gespräch zu bleiben, findet die Heidelbergerin. Dass sie aktuell von fast allem ausgeschlossen ist, weder Restaurants noch Geschäfte besuchen kann, nehme sie sehr mit. Überzeugt es sie nicht, sich vielleicht doch noch impfen zu lassen? "Eher im Gegenteil." Die mehrfache Mutter räumte auch ein, dass es eine Art Prinzipien-Frage sei: "Würde man es mir freistellen und mich nicht zwingen, dann würde ich mich vielleicht doch noch impfen lassen." Doch bisher sei ihr Widerstand ungebrochen.

Auch Initiator Kevin Lampert will standhaft bleiben. Als Pfleger arbeitet er mit Menschen mit Behinderung: "Doch auch ich verliere wohl bald meine Arbeit." An seinem Weg will der 31-Jährige trotzdem festhalten: "Ich will nicht als Querdenker gelten, mir fehlen aber nach wie vor die Langzeitstudien der Impfstoffe." Negative, gesundheitliche Reaktionen haben ihn abgeschreckt. Er betont: "Wir dürfen das nicht zulassen, dass andere über unsere Körper und unsere Gesundheit entscheiden."