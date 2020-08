Neckargemünd. (bmi) Tempo 30 statt 50 und eine statt zwei Spuren in Richtung Neckargemünd: Mit diesen Einschränkungen müssen die Verkehrsteilnehmer rund um die Stadt am Neckar ab dem heutigen Freitag von 7.30 Uhr an leben. Grund für die "verkehrseinschränkenden Maßnahmen" sind "dringend erforderliche Arbeiten an der Trinkwasserleitung zwischen Neckargemünd und Kleingemünd", wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

"In der Leitung gibt es eine Undichtigkeit", erklärte Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings auf RNZ-Nachfrage. Das kleine Leck sei von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung entdeckt worden. Es tropft bereits Wasser auf den Parkplatz unter der Brücke. "Bei den Probearbeiten am Donnerstag wurde festgestellt, dass die starken Schwingungen während des laufenden Verkehrs die Reparatur undurchführbar machen", erklärte Frings. Daher dürfe auf der Brücke in beide Richtungen vorübergehend nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. In Richtung Kleingemünd ist ab dem Martin-Luther-Haus nur eine Spur befahrbar. Wie lange die Arbeiten und die Verkehrseinschränkungen gelten, ist nicht bekannt. Laut Stadt könne es auch in den folgenden Tagen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kommt in Neckargemünd nun kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn? "Nein, die Bürger werden davon nichts merken", beruhigt Stadtsprecherin Thordis Taag. "Es ist nur eine von zwei parallel verlaufenden Leitungen betroffen". Bei der derzeitigen Hitze eine besonders gute Nachricht.