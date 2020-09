Neckargemünd. (ths) Nur kleine Grundrissänderungen bescherte der zweite Nachtrag zum Neubau des Rewe-Markts dem beschließenden Gemeinderatsausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr. Bekanntlich baut die Supermarkt-Kette im Ortsteil Kleingemünd derzeit direkt hinter dem Opel-Autohaus – früher VW Bernhardt – an der Neckarsteinacher Straße (B 37).

"An der Nutzfläche ändert sich überhaupt nichts", erklärte Bürgermeister Frank Volk, als die städtische Fachberichtsleiterin Susanne Lutz die durch einzelne Fachbehörden geforderten notwendigen Änderungen vorstellte.

Demnach verschiebt sich jetzt auf dem rund 1500 Quadratmeter großen Markt im Erdgeschoss der Notausgang in den östlichen Bereich "um ein Baufeld etwas nach hinten". Auf Nachfrage versicherte Lutz nochmals, dass auf der Dachfläche wohl eine Solaranlage installiert werde. Und die endgültige Fertigstellung avisierte der Rathauschef zudem für den Beginn nächsten Jahres, nachdem das Gremium ohne weitere Diskussion der Überarbeitung des Plans zugestimmt hatte.

Der aktuelle Markt an der Neckarsteinacher Straße wurde dem Handelsriesen zu klein. Eine Erweiterung am vorhandenen Standort scheiterte an der Grundstücksgröße, der Topografie, der alten Bausubstanz und daran, dass das Gebäude auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern steht und einem englischen Immobilienfonds gehört. Deshalb entschloss man sich zu einem Neuanfang, für den seit Mitte des vergangenen Jahres auch die Baugenehmigung vorliegt. Der bisherige Markt soll renoviert und künftig als Rewe-Getränkemarkt genutzt werden.