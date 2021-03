Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Neckargemünd. (cm) Das Thema Starkregen und dessen Folgen treibt die Bürger offenbar weiter um. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates meldete sich erneut eine Einwohnerin aus Mückenloch zu Wort, die an ihrem Haus Schäden erlitten hat. Und dabei kochten die Emotionen hoch: Der Starkregen sorgte für ein Donnerwetter.

"Das Gutachten zu Starkregenereignissen fordert die Stadt auf, ein Handlungskonzept zu erstellen unter Beteiligung aller relevanten Personen wie Landwirte und auch Bürger", meinte die Frau und sagte zu Bürgermeister Frank Volk: "Sie haben mir im Jahr 2019 versprochen, dass ich als Betroffene gefragt und gehört werde." Bis heute sei dies nicht geschehen. "Es ist sehr traurig, dass Sie die Energie verfließen lassen und bei jedem Starkregenereignis Schäden entstehen."

Volk widersprach entschieden: "Wir haben sehr wohl gesprochen." Das Handlungskonzept sei ein "atmendes Konzept", das zwar zu Papier gebracht sei und kritische Stellen betrachte, aber ständig überarbeitet werde. Es seien "Geländeveränderungen" vorgenommen worden, indem zum Beispiel Furchen neu gezogen worden seien. "Wir werden die Situation weiter beobachten", so Volk. Erst kürzlich hätten Mitarbeiter der Stadt vor einem Starkregen alle Rechen kontrolliert. "Es gibt inzwischen Kontrollmechanismen, um die Lage zu verbessern", so Volk. "Gerade in Mückenloch wurde viel getan."

Darum gehe es nicht, entgegnete die Bürgerin. Es gehe um das Handlungskonzept, das erarbeitet werden müsse. "Gräben reinigen ist wie Fensterputzen auf einer Baustelle", meinte sie. "Ich erwarte Termine, an denen die Bürger mit einbezogen werden." Volk betonte erneut, dass Mitarbeiter der Stadt mehrfach vor Ort waren und die Situation verbessert worden sei. Alles andere sei "schlicht und ergreifend nicht wahr". Als die Frau dem Bürgermeister eine Lüge vorwarf, wurde es diesem zu bunt – Volk beendete den Dialog: "Ich lasse mich in der Öffentlichkeit nicht auf diesen Ton ein."

Zuvor hatte die Frau noch bedauert, dass der Stadtputztag in diesem Jahr ausfällt. Sie berichtete von einer Bürgerin aus Waldhilsbach, die eine nette Idee habe und eine "Patenschaft" für eine Teilstrecke übernehmen und dort Müll sammeln möchte. "Kann die Stadt Bürgern Müllsäcke zur Verfügung stellen?", fragte sie. "Das wäre doch eine schöne Aktion." Volk berichtete über Rückmeldungen aus den Ortsteilen, die lieber einen Putztag im Herbst veranstalten wollten. "Wenn Ehrenamtliche Müll sammeln möchten, sind wir dankbar", sagte Volk, der Rücksprache mit den Ortsverwaltungen halten möchte.