Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Sträucher sprießen wild, das Unkraut steht kniehoch und der Eingang ist mit einem Bauzaun versperrt: Der Spielplatz im Helen-Keller-Weg in der Neckargemünder Südstadt hat seine besten Tage hinter sich und lockt keine Eltern mit Kindern mehr an. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig die Schließung beschlossen. Damit wird es künftig nicht mehr 29, sondern noch 28 Spielplätze in der Stadt geben.

Bürgermeister Frank Volk gab eingangs bekannt, dass die Stadt die Schließung nur nicht-öffentlich, also hinter verschlossenen Türen, behandeln wollte. Doch der Einwand aus dem Gemeinderat sei berechtigt gewesen, sodass es nun zur öffentlichen Behandlung kam.

Volk gab zu bedenken, dass es alleine im Wiesenbacher Tal drei Spielplätze gebe. Jener im Helen-Keller-Weg sei 2019 geprüft und aufgrund gravierender Sicherheitsmängel geschlossen worden. So sei der nicht mehr zulässige Maschendrahtzaun beschädigt und es seien Standpfosten durchgerostet. Die Spielgeräte entsprechen nicht mehr der Norm und müssten ebenso ersetzt werden wie der Fallschutz. Die Sanierung würde 63.000 Euro kosten, jedes Jahr würden 7000 Euro laufende Kosten anfallen. "Wir schlagen deshalb die Stilllegung oder den Rückbau zu einer städtischen Grünanlage vor", so Volk. Der Umbau würde 17.000 Euro kosten, eine jährliche Unterhaltung etwa 2000 Euro. Von einer angeregten Pflege durch die Nachbarn riet Volk ab: "Das funktioniert eine Zeit lang, aber irgendwann nicht mehr." Deshalb schlug der Bürgermeister vor: Entweder die Stadt legt den Platz als Grünanlage neu an. Oder das Areal wird an einen Verein oder eine Privatperson verpachtet. Es dürfe dann aber nicht nach der Stadt gerufen werden, wenn es was zu tun gebe.

Steffen Wachert (Freie Wähler) berichtete von einer Initiative von Nachbarn, die sich gerne um das Areal kümmern wollen. "Ich fände toll, wenn es in guten Händen ist", meinte er. "Wir sollten solches Engagement fördern und bestmöglich unterstützen." Ilka Schlüchtermann (Grüne) meinte, dass der Rückbau "ohne familienfreundlichen Ausgleich in einer kinderreichen Stadt wie Neckargemünd gar nicht geht". Sie habe aber erfahren, dass der Spielplatz nur noch sporadisch von Großeltern mit Enkeln besucht werde. Und der nächste Spielplatz im Herrenweg sei nur fünf Minuten entfernt. Schlüchtermann kam zu dem Schluss: "Die Kosten rechtfertigen den Nutzen nicht." Die Grünen würden die Idee eines "Nachbarschaftsgartens" für das Wiesenbacher Tal "unbedingt unterstützen", signalisierte sie. Winfried Schimpf (SPD) befürwortete ebenfalls eine Neubelebung durch die Initiative.

Die Stadt geht nun ins Gespräch mit der Nachbarschaft mit dem Ziel eines Pachtvertrags. "Niemand gibt gerne einen Spielplatz auf", so Volk. Nach der Schließung gab es aber laut Stadt keine Beschwerden, sonder nur eine Nachfrage.

Joachim Bergsträsser (SPD) gab zu bedenken, dass die Stadt viel Geld in ihre Spielplätze stecke. Der Mückenlocher Ortsvorsteher wusste, dass alleine der Austausch des Sandes unter der Schaukel des Spielplatzes im Stadtteil 5000 Euro gekostet habe. Volk schätzte eine Summe von 200.000 Euro in vier Jahren: "Die Spielplätze sind super angelegt, aber dahinter steckt ein Riesenaufwand."