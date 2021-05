Neckargemünd. (pol/mare) Am Freitagmorgen wurde ein schwer verletzter Mann in der Neckarstraße gefunden. Das berichtet die Polizei. Gegen 5.40 Uhr wurde das Polizeirevier Neckargemünd darüber informiert, dass sich eine Person dort in einem orientierungslosen Zustand befand. Die Streife fand den 35-jährigen Obdachlosen in Höhe des Anwesens 22 mitten auf der Straße. Er hatte Verletzungen am ganzen Körper, darunter eine klaffende Kopfplatzwunde.

Nach seiner notärztlichen Behandlung kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort wurde er wegen einer akuten Unterkühlung und erheblicher Drogenbeeinflussung stationär aufgenommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte der 35-Jährige die Nacht im Freien verbracht.

Aufgrund des diagnostizierten Verletzungsmusters dürfte er gestürzt sein. Ein Unfall mit einem Fahrzeug sei aber nicht ausgeschlossen, heiß es.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die wissen, wo sich der Mann in der Nacht zum Freitag aufhielt. Als der 35-Jährige gefunden wurde, trug er eine kurze, dunkle Hose, einen hellblauen Kapuzenpulli, schwarze Sneakers und einen dunklen Rucksack. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06223/9254-0.