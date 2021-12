Neckargemünd. (cm) Der seit mehreren Jahren laufende Umbau des Bahnhofsgebäudes befindet sich auf der Zielgeraden. Das wurde auch daran deutlich, dass sich der Bauausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit einem Bauantrag von Investor Ralph Dreher beschäftigte. Konkret ging es um die Errichtung von Werbeanlagen an dem Gebäude, das in die Liste der Kulturdenkmale eingetragen ist.

Die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz betonte, dass wegen des Denkmalschutzes auch das Landesdenkmalamt mitsprechen wird. Konkret seien mehrere Werbeanlagen geplant für das Restaurant. So soll das Emblem der künftigen Gaststätte auf den vorhandenen Sprossenfenstern zu sehen sein – in einer Milchglasoptik. Zudem seien ein Schriftzug "S1 Steakhaus & XL Salatbar Market" und ein 70 Zentimeter hohes Metallschild an der Hauswand geplant – ebenso wie an dem Gehweg an der Bundesstraße B37 eine Stele ähnlich einer Preistafel bei Tankstellen auf der mit wechselnder Schrift auf Aktionen aufmerksam gemacht werden soll.

Bürgermeister Frank Volk schickte gleich vorweg, dass die Stadt aus optischen Gründen auf eine vom Land geförderte Mobilitätssäule mit ähnlichem Aussehen verzichtet habe. Deshalb empfehle man, die beantragte Stele auch nicht zu genehmigen. Zu den Emblemen an den Fenstern sagte Volk, dass man noch durch die Scheiben schauen könne. Diese und den Schriftzug am Gebäude halte man für vertretbar.

"Der Vergleich mit der Tankstelle spricht für sich", meinte Thomas Schmitz (Grüne) zur geplanten Stele. "Das wäre extrem hässlich." Wenn jeder Gewerbetreibende mit einem solchen "Monstrum" für sein Geschäft werben wolle, hätte man ein Problem. Solche Werbeanlagen habe man immer kritisch gesehen. Am Bahnhof solle die Aufmerksamkeit dem Verkehr gelten und nicht den Angeboten eines Restaurants. Petra Groesser (Grüne) ergänzte, dass von der Stele weder Höhe noch Breite bekannt seien. Allein deshalb müsse man diese ablehnen. Werbung für ein Gewerbe müsse möglich sein, aber dezent. Auch Rathauschef Volk stimmte zu, dass die neue Nutzung Aufmerksamkeit brauche.

Giuseppe Fritsch (fraktionslos) sah durch die Werbeanlagen einen "Eingriff in Historie und die Bausubstanz". Die geplanten Werbeanlagen sah er kritisch und wollte nur "so wenig wie möglich" genehmigen. Jens Hertel (SPD) wies darauf hin, dass nur das Logo in Milchglasoptik auf die Fenster angebracht werde. Diese würden durchsichtig bleiben. Das gebe es in der Altstadt auch. Auch der Schriftzug mit einer Neonröhre dahinter sei möglich. Für ihn war eine Stele aber auch ausgeschlossen.

Der Ausschuss lehnte schließlich geschlossen die beantragte Stele ab. Für alle anderen Anlagen gab es grünes Licht.