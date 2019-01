Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt Neckargemünd hat etwas Gutes für Fahrradfahrer getan und das Geländer des Weges der Eisenbahnbrücke erhöht. Denn, weil dieses zu niedrig war, war das Radeln über die Brücke zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil Kleingemünd aus Sicherheitsgründen verboten. Radler mussten hier immer absteigen - zumindest theoretisch. Daran gehalten hat sich die Mehrheit wohl nicht. So weit, so gut. Das Problem nur: Die Arbeiten sind seit inzwischen sage und schreibe fünf Monaten abgeschlossen - und das Radeln über den Neckar ist noch immer verboten. Über 30.000 Euro hat die Stadt investiert, doch es fehlt nach wie vor ein Schild, dass die Brücke für Radler freigibt. Gibt’s nicht? Gibt’s doch!

Ohne dieses Schild ist das Fahrradfahren nicht erlaubt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Hermino Katzenstein kann dies nicht fassen: "Ich fühle mich als Stadtrat und als Radfahrer veräppelt", sagt der Neckargemünder. "Das ist doch eine Realsatire pur." Die Stadt habe 31.500 Euro ausgegeben und habe nun ein "Soda"-Geländer. "Es steht nur ,so da’ rum, ohne seine Funktion zu erfüllen. Das ist doch absurd!" Katzenstein kennt sich als passionierter Radfahrer aus und weist darauf hin, dass der Rhein-Neckar-Kreis der "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen" (AGFK) angehört und sich somit verpflichtet hat, den Radverkehr zu fördern und darauf hinzuarbeiten, ein "fahrradfreundlicher Landkreis" zu werden.

"Die für die rechtliche Freigabe zuständige Untere Straßenverkehrsbehörde gehört zum Landratsamt - und scheint die Mitgliedschaft in der AGFK geflissentlich zu ignorieren", ärgert sich Katzenstein. "Die Freigabe der Brücke kann doch keine Sache von Monaten sein. So etwas muss von einem AGFK-Landkreis in wenigen Tagen erledigt werden - mir fehlt jedwedes Verständnis."

Hermino Katzenstein will den Weg unterhalb der Bahngleise nutzen, muss er runter vom Rad.

Hermino Katzenstein will aber auch die Stadt Neckargemünd nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, wie er sagt, und fragt: "Hat sie intensiv nachgehakt? Hat sie den erforderlichen Druck beim Landratsamt gemacht?" Auch das erwarte er von einer Gemeinde, die ein Radverkehrskonzept einstimmig beschlossen hat und so in der Pflicht steht, die klimafreundliche, aktive Mobilität zu fördern. "Wenn schon so eine Kleinigkeit nicht in angemessener Zeit klappt, wie lange soll das erst bei den großen und dringend erforderlichen Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes dauern?"

Katzenstein hält auch die Ausführung der Geländer-Erhöhung für "ästhetisch zumindest fragwürdig" und meint: "Da hätte sicher eine gefälligere Lösung gefunden werden können." Eine andere Ausführung wäre bestimmt teurer gewesen. "Aber angesichts einer Nutzungsdauer von einigen Dutzend Jahren und der doch erheblichen Zahl von Personen, die die Brücke täglich zu Fuß oder mit dem Rad passieren, hätte es uns als ,Stadt am Fluss’ gut zu Gesichte gestanden", so Katzenstein.

Für Fahrradfahrer stellt die zweistöckige Eisenbahnbrücke theoretisch eine schnelle Verbindung über den Neckar dar. Um diese Verbindung, die sich vor allem als Weg vom und zum Schulzentrum anbietet, nutzen zu können, müssen die Fahrradfahrer jedoch absteigen.

Die Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, bestätigt, dass aktuell noch das Zusatzzeichen "Radfahrer frei" fehlt. Da die Stadt Neckargemünd Straßenbaulastträger ist, werde diese zeitnah das bereits bestehende blaue Schild mit Fußgänger um das Zusatzzeichen ergänzen. Festgelegt worden war diese Beschilderung bei einer Verkehrsschau im Oktober 2018, an der die Stadt, die Polizei, das Straßenbauamt und das Straßenverkehrsamt des Landratsamts teilgenommen haben.

Neckargemünds Stadtsprecherin Petra Polte erklärt, dass die Schilder "Radfahrer frei" an beiden Seiten der Brücke im Laufe dieser Woche angebracht werden. "Die Schilder konnten erst nach Anordnung durch das Landratsamt im Nachgang zur Verkehrstagfahrt im Oktober bestellt werden und die Lieferung fiel mit einer Zeit zusammen, in der der Bauhof durch Bohrermarkt, Weihnachtsmarkt, Winterdienst - bei gleichzeitig hohem Krankenstand - stark in Anspruch genommen war", so Polte. "Erst jetzt finden die Mitarbeiter Zeit dazu." Bald dürfen also alle Fahrradfahrer legal über die Brücke radeln.

Die Beschilderung an der Brücke hat übrigens in der Vergangenheit schon einmal auf kuriose Weise für Aufsehen gesorgt: Vor einiger Zeit wurden die Zusatzschilder "Radfahrer bitte absteigen" entfernt und durch andere Schilder ersetzt. Deren Aufschrift: "Tauben füttern verboten."