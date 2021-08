Neckargemünd/Schönau. (luw) Nach der zweiten Verfolgung einer 36-Jährigen innerhalb einer Woche hat die Polizei auf Nachfrage weitere Details mitgeteilt. Wie berichtet war die Frau zunächst am Dienstag bei einer Kontrolle in Mannheim geflüchtet. Am Samstag fiel sie nun erneut einer Streife auf der Bundesstraße B37 in Neckargemünd auf. In beiden Fällen zeigte sie laut Polizei Anzeichen von Drogeneinfluss. Ihr zwischenzeitlich "sichergestelltes" Auto hatte sie nach ihrer Vernehmung Ende vergangener Woche zurückbekommen. "Auch wenn sie keine Fahrerlaubnis mehr hat, wäre das für uns kein Grund, das Fahrzeug nicht wieder freizugeben", erklärte Polizeisprecher Michael Klump am Montag. Schließlich sei der VW Golf mit Kölner Kennzeichen "Eigentum" der 36-Jährigen.

Genaueres berichtete Klump auch über die Verfolgung von Samstagabend, in deren Folge bekanntlich auch mit einem Hubschrauber nach der Frau gesucht wurde. Demnach flüchtete die 36-Jährige in Richtung Neckarsteinach, als ihr eine nachfolgende Polizeistreife im Bereich des Neckargemünder Stadtteils Kleingemünd das Signal gab, anzuhalten. Der Golf raste innerorts mit teilweise 140 Kilometern pro Stunde davon. Am Neckarsteinacher Ortseingang brachen die Beamten die Verfolgung ab, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Wenige Minuten später wurde der Golf auf einem Parkplatz in Schönau gefunden; die 36-Jährige selbst traf die Polizei am selben Abend noch beim Verlassen ihrer Neckargemünder Wohnung an.

Nach der – ebenfalls abgebrochenen – Verfolgung am vergangenen Dienstag hatte die Polizei die Frau zunächst nicht ausfindig gemacht und stattdessen deren Auto sichergestellt. Noch vor dem Wochenende wurde sie vernommen, ihr Auto bekam sie wieder. Nun kommen mehrere Anzeigen auf sie zu.

Update: Montag, 9. August 2021, 20.16 Uhr

36-Jährige sorgte für weitere Verfolgungsjagd

Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd/Schönau. Und wieder fuhr sie davon: Zum zweiten Mal in einer Woche hat sich eine 36-Jährige am Samstagabend eine Verfolgung mit der Polizei geliefert. Erneut brachen die Beamten aufgrund der Gefahr durch die hohe Geschwindigkeit die Verfolgung ab, erneut stand die Flüchtige vermutlich unter Drogen – und erneut ging sie der Polizei wenig später ins Netz. Diesmal wurde auch mit einem Hubschrauber nach ihr gefahndet. Und ihr Auto wurde nun endgültig beschlagnahmt.

Schließlich war der weiße VW Golf mit Kölner Kennzeichen bereits nach einer Verfolgung zu Wochenbeginn zwischenzeitlich in den Händen der Polizei gewesen, wie deren Sprecher Michael Klump am Donnerstag gegenüber der RNZ gesagt hatte. Vorausgegangen war wie berichtet eine Verfolgung, als die 36-Jährige am Dienstagmorgen während einer Polizeikontrolle in Mannheim plötzlich losfuhr und mit teilweise über 200 Kilometern pro Stunde durch die Straßen raste, um schließlich in ihre Neckargemünder Wohnung zu flüchten.

Während ihrer Fahrt hatte sie Arbeiter an einer Baustelle gefährdet und den verfolgenden Streifenwagen gerammt. Die Frau konnte nach Abbruch der Verfolgung am selben Tag laut Polizei "nicht mehr angetroffen" werden, ihr Auto indes wurde zunächst "sichergestellt" – aber offenbar bekam sie es nach ihrer Vernehmung Ende vergangener Woche wieder zurück. Den Angaben der Polizei zufolge soll sie Anzeichen auf Drogenkonsum gezeigt haben.

Nun fiel derselbe VW Golf einer Streife am Samstag kurz nach 21.30 Uhr auf der Bundesstraße B 37 aus Richtung Heidelberg kommend in Neckargemünd auf. Als die Beamten sie per "Signalgeber" baten anzuhalten, "beschleunigte die Fahrerin ihr Fahrzeug unvermittelt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neckargemünd davon", heißt es im Polizeibericht weiter. Innerorts fuhr die Frau demnach bis zu 140 Kilometer pro Stunde, zudem schaltete die 36-Jährige das Abblendlicht aus. "Weil es aufgrund der hohen Geschwindigkeit zu gefährlich wurde, haben die Kollegen die Verfolgung am Neckarsteinacher Ortsausgang abgebrochen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf RNZ-Nachfrage.

Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber wurde nach der Flüchtigen gefahndet. Wenig später sei ihr Auto in Schönau auf dem Parkplatz des Penny-Markts "In den Kreuzwiesen" gefunden worden, erklärte die Polizei. Kurz darauf wurde die 36-Jährige beim Verlassen ihrer Neckargemünder Wohnung gefunden. "Wir vermuten, dass jemand sie von Schönau dorthin gefahren hat", sagte der Polizeisprecher mit Blick auf die Entfernung zwischen dem Fundort des Autos und der Wohnung.

Beamte nahmen sie mit aufs Polizeirevier Neckargemünd, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde: Es bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss. "Da die 36-jährige Fahrerin in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in gleicher Art in Neckargemünd und Mannheim aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug beschlagnahmt", teilt die Polizei weiter mit.

Nun werden Zeugen der Verfolgung gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrerin gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.

Update: Sonntag, 8. August 2021, 19.51 Uhr