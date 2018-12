Neckargemünd. (pol/mare) Da waren die Einbrecher baff: Als sie am Freitag ihre Tat begehen wollten, ging plötzlich die Tür auf und der Bewohner stand vor ihnen, berichtet die Polizei.

Demnach versuchten gegen 16.30 Uhr zwei Unbekannte in ein Haus in der Hauptstraße/Pfarrgasse einzubrechen. Sie machten sich an der Haustür in der Pfarrgasse zu schaffen. Das bemerkte ein Bewohner aber, der daraufhin die Tür öffnete und die beiden Männer ansprach. Als der Mann nach weiteren Bewohnern rief, ergriff das Duo die Flucht über einen Verbindungsweg zum Neckarlauer.

Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, kurze Haare, Osteuropäer. Zeugen können sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd melden.