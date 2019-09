Neckargemünd. (mf) Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr ist es in der Bahnhofstraße zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei war der 21-jährige Fahrer eines Citroen aus bislang noch unbekannter Ursache in Höhe des Bahnhofs nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er frontal gegen einen mit zwei Personen besetzten Mercedes einer 35-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen erheblich beschädigt und das komplette Vorderrad herausgerissen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen des Mercedes konnten sich unverletzt aus ihren Fahrzeugen befreien.

Während der Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße bis 0.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Neckargemünd klemmte die Batterien der beiden Wagen ab. Eine Fachfirma musste die Fahrbahn im Nachgang reinigen.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 9500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.