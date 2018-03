Neckargemünd. (cm) Wer dieser Tage am Neckarlauer pflichtbewusst ein Parkticket lösen will, findet nur einen Mülleimer. Denn der Pfeil auf dem großen Schild mit der Aufschrift "hier Parkschein lösen" zeigt lediglich auf einen Korb aus Metallgeflecht, der an der Stange des Schildes befestigt ist. Aber nein, natürlich liegen keine Parktickets in diesem Müllkorb bereit. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass direkt daneben einmal ein Parkscheinautomat stand. Doch dieser ist verschwunden. Übrig geblieben sind der Sockel und das Stromkabel.

Die RNZ erkundigte sich bei der Stadt nach dem Verbleiben des Automaten. Dieser wurde um den Jahreswechsel abgebaut, um ihn vor dem Hochwasser zu schützen. "Eigentlich sollte er schon wieder aufgebaut sein", hieß es von der Stadt. Das Gerät habe aber technische Probleme, die sich bei den eisigen Temperaturen der letzten Tagen bemerkbar machten. Die Reparatur sei aber beauftragt. Mit der Wieder-Aufstellung sei noch in dieser Woche zu rechnen. Dann werden keine verwirrt umherlaufenden Autofahrer auf der Suche nach dem Automaten am Neckarlauer mehr zu sehen sein. Ohne Automat ist das Parken mit Parkscheibe kostenlos.