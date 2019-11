Künftig weniger Mittagessen an der Schulmensa wegwerfen: Das ist das gemeinsame Ziel von Carolin Orth (v.l.) von der SRH, Schulleiterin Marion Marker-Schrotz, Schulleiter Joachim Philipp, Bürgermeister Frank Volk, Rathausmitarbeiter Malon Weiher und Schulsekretärin Petra Böhmer. Foto: Haasemann-Dunka

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Den Probelauf hat man schon erfolgreich hinter sich gebracht und dabei auch alle „Kinderkrankheiten“ abgestellt. Realschule und Max-Born-Gymnasium greifen seit Schuljahresbeginn auf das sogenannte „Sams-On-System“ zu und entsprechend wurde der Mensa-Betrieb der SRH-Dienstleistungen umgestellt. Sams-On ist die Abkürzung für „System zur Administration von Mensen in Schulen – Online“. Wo früher wenig Planungssicherheit bestand, wie viele Essen an einem Tag benötigt werden, können die Mensa-Mahlzeiten mit dem Vorbestellsystem über Sams-On nun so vorbereitet werden, dass unnötige Lebensmittelabfälle vermieden werden.

Gemeinsam mit den Schulleitern Joachim Philipp (Max-Born-Gymnasium), Marion Marker-Schrotz (Realschule) und Bürgermeister Frank Volk stellten Carolin Orth, Assistentin Bereichsleitung Schulgastronomie der SRH-Dienstleistungen, und Malon Weiher von der Stadtverwaltung das neue System vor. Auch die Klimaschutzmanagerin des Gemeindeverwaltungsverbandes Susanne Lang schaute vorbei, denn ein weiterer Schritt in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz konnte ebenso in den Mensabetrieb eingebaut werden.

Auf Anregung von Haustechniker Thomas Pittmann, der diese beim Arbeitskreis Plastikfrei vortrug, wird nun in Zukunft am Wasserautomat in der Mensa von Plastikbechern auf Glas umgestellt. 600 Trinkgläser wurden dazu angeschafft und der Geschirrspüler für die Glasreinigung nachgerüstet.

Bürgermeister Frank Volk zeigte sich sehr zufrieden mit den Neuerungen in der Mensa. „Früher wurde auch Essen weggeworfen, denn es war schwierig zu planen. Nun wird nur noch das produziert, was bestellt worden ist. Einige Reserveessen kommen noch dazu.“

Über das Sams-On-Portal der gleichnamigen Firma in Hamburg, das über die Schulwebsite angewählt werden kann, sind die Essenspläne von Montag bis Donnerstag für zwei Wochen einsehbar und entsprechend können die bevorzugten Gerichte ausgewählt werden. Wenn sich etwas ändern sollte oder ein Schüler wegen Erkrankung nicht am Essen teilnehmen kann, können die Gerichte noch bis zum selben Tag abgestellt werden.

Das neue System hat einige Vorteile. So kann nun gänzlich auf Bargeld verzichtet werden. Ein Geldbetrag wird auf die mit Barcode personalisierte Mensakarte über das Portal gebucht und an der Kasse ist für das Personal ersichtlich, welches Menü bestellt wurde und der Betrag wird automatisch abgebucht. Zur Auswahl stehen auf der wöchentlichen Speisekarte zwei Menüs mit und ohne Fleisch, ein Pastagericht. Es besteht auch die Möglichkeit auf ärztliches Attest Sonderkost zu bestellen.

Die Umstellung auf das neue System machte nun indes die Rückgabe der alten Mensachips erforderlich. Diesen Prozess wickelten Schulsekretariate ebenso ab wie die Neuausgabe von 1200 Mensakarten. Gemessen daran wird das Mensaessen nur von einer kleineren Anzahl von Schülern genutzt, denn der Caterer gibt täglich etwa 50 Essen heraus. Ebenfalls über die Mensakarte kann für den kleinen Hunger zwischendurch in der Snack-Box – bei der Mensaküche angesiedelt – eingekauft werden. Hier ist nach wie vor auch der Einkauf mit Bargeld möglich. Schulleiter Joachim Philipp probierte seine Mensakarte gleich aus und auch der Brezel-Einkauf klappte bargeldlos.

Die Mittagsgerichte für die Mensa werden in der Produktionsküche der SRH-Dienstleistungen in Neckargemünd hergestellt und von dort angeliefert. Salate und Gemüse kommen von regionalen Lieferanten. Die Einrichtungskosten für das neue Bestellsystem Sams-on beliefen sich für die Stadt Neckargemünd auf etwa 2400 Euro. Die laufenden Kosten übernehmen die SRH-Dienstleistungen, die wiederum im Rahmen des Mensabetriebs von der Stadt subventioniert werden.