Neckargemünd. (nah) Einfach einen Verein sterben lassen, zumal wenn es sich um den Obst- und Gartenbauverein Neckargemünd handelt – das konnte sich Giuseppe Fritsch, selbst Mitglied im Verein, nicht vorstellen. Vielmehr sieht er für den geschichtsträchtigen Verein, der auf eine über 110-jährige Geschichte zurückblickt und in dieser Zeit vieles in der Region bewirkte, eine Zukunft. "Wir bieten ein umfassendes Beratungs- und Maßnahmen-Angebot zur Erhaltung der heimischen Tierwelt an", verweist er auf ein künftiges Ziel.

Es war kurz vor Weihnachten 2020, als Fritsch vom Vereinsvorsitzenden Rudi Kern erfuhr, dass die finale Auflösung bevorstehe und die vom Finanzamt gesetzte Frist abgelaufen sei. Schriftführer und Kassier des Vereins waren verstorben, das Vereinsleben zum Erliegen gekommen. Um die Auflösung zu stoppen, wurde Fritsch aktiv und fragte beim Amtsgericht Mannheim nach, ob eine Löschung aus dem Vereinsregister bereits erfolgt sei. Glücklicherweise war das nicht der Fall. So richtete er die Bitte an die Behörden, die Auszeit des Vereins wohlwollend aufzunehmen und ihn nicht zu löschen. "Dieser Bitte hat man stattgegeben", stellte Fritsch erfreut fest. Auch die vom Finanzamt geforderten Nachweise wurden in der Zwischenzeit erbracht.

Den Fischverkauf des Sportanglervereins nutzte er, um am Rande der Falltorstraße über den Obst- und Gartenbauverein Neckargemünd zu informieren, um ins Gespräch über die Notwendigkeit von Beratungsmaßnahmen vor Ort zu kommen und weitere Unterstützer für den Verein zu gewinnen. "Ohne aktiven Naturschutz – und den will der Verein leisten – funktioniert auch der dringend erforderliche Klimaschutz nicht", schlussfolgerte er. Der Verein wolle durch aktiven Natur-, Gewässer- und Umweltschutz einen Beitrag für alle Bürger leisten. In Zukunft will man etwa bei der Bepflanzung von Streuobstwiesen, bei Obst- und Gemüseanbau beraten sowie andere der Natur dienliche Projekte voranbringen. Auch Kooperationen mit Nabu und BUND seien geplant, so Fritsch. Ihm schweben eine übergreifende Zusammenarbeit und die Vernetzung wichtiger Akteure vor.

"In den 110 Jahren seines Bestehens hat der Obst- und Gartenbauverein schon immer Klimaschutzziele verfolgt. Seine Arbeit für den Naturschutz ist nachweisbar", betonte er. Immer wieder kam er an seinem Infostand mit Passanten ins Gespräch und übermittelte dabei seine Botschaft: "Der Verein tritt jetzt neu auf und mit ihrer Hilfe starten wir durch!"