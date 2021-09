Neckargemünd. (cm) "Neuer Rewe-Markt soll im August eröffnen" – so titelte die RNZ Anfang Juli. Der August ist vorbei und der Rewe-Markt weiter eine Baustelle. Noch sieht es auch nicht so aus, als würde der neue und 1500 Quadratmeter große Supermarkt an der Neckarsteinacher Straße, also der B37, in Kleingemünd bald eröffnen. Und dieser Eindruck täuscht nicht: Wie die RNZ erfuhr, wird erst im Winter gefeiert.

Werner Kroffl von der mit dem Großprojekt betrauten "IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft" mit Sitz in Mannheim teilte auf RNZ-Anfrage mit, dass die Fertigstellung und die Übergabe an Rewe nun für Mitte November vorgesehen seien. Für Anfang Dezember 2021 sei dann die Eröffnung zusammen mit dem bestehenden Markt vorgesehen, der zu einem Rewe-Getränkemarkt umgebaut wird. Dies bestätigte Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski. Der exakte Termin für eine Schließung des bestehenden Marktes zwecks Umbau stehe noch nicht fest. Auf jeden Fall werde dann aber auch der bestehende Parkplatz erneuert. Und Stachorski bestätigt, was schon lange vermutet wurde: "Aus dem bisherigen Getränkemarkt wird eine Apotheke."

Doch wie kam es nun zu dieser Verzögerung? Schuld sind laut Werner Kroffl vor allem Lieferprobleme bei Haustechnikgeräten in den Bereichen Elektro und Lüftung aufgrund der "allgemeinen Marktlage". Alle anderen Arbeiten seien bis auf wenige Ausnahmen fertiggestellt.

Es ist bekanntlich nicht die erste Verzögerung bei dem Bauvorhaben hinter dem Opel-Autohaus – früher VW Bernhardt. Ursprünglich sollte der Bau bereits 2018 beginnen, doch so wirklich ging es erst vor über einem Jahr los. Zu den Verzögerungen hatten auch Verhandlungen mit der Stadt geführt. Denn diese hatte darauf gepocht, dass der Markt – wegen der dann höheren Gewerbesteuereinnahmen – von einem selbstständigen Kaufmann geführt wird. Schließlich einigte man sich allerdings auf den Tausch zweier Grundstücke. Die Stadt verpachtet künftig das Grundstück des bisherigen Getränkemarktes an Rewe. Die jährliche Pacht orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer von etwa 54.000 Euro. Der bisherige Markt war dem Handelsriesen zu klein geworden. Eine Erweiterung scheiterte auch daran, dass das Gebäude auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern steht und einem englischen Immobilienfonds gehört.