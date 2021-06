Neckargemünd. (cm) Der neue Edeka-Markt an der Bundesstraße B 45 am Stadtausgang Richtung Bammental steht über ein Jahr nach dem Baubeginn kurz vor der Fertigstellung. Was von außen auch für den Laien zu erkennen ist, bestätigte Edeka nun auf RNZ-Anfrage: "Der neue Edeka-Markt in Neckargemünd wird bereits Anfang Juli dieses Jahres eröffnet", erklärte Unternehmenssprecher Florian Heitzmann. Mit der Neueröffnung gehen im bestehenden und zu Edeka gehörenden "Nah und gut"-Markt im Wiesenbacher Tal die Lichter aus.

Eigentlich wollte Edeka den neuen Markt bereits im Frühjahr eröffnen. Mit etwas Verspätung ist es aber nun so weit. "Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und der Parkplatz mit Grünanlagen ist gestaltet", berichtet Edeka-Sprecher Heitzmann. "Hier wurden unter anderem auch Bäume gepflanzt." Im Gebäude würden aktuell die Ladeneinrichtung fertiggestellt und erste Waren eingeräumt. "Der Neubau ermöglichte die Umsetzung eines Energiekonzepts auf aktuellem Stand", so der Sprecher. Eine Photovoltaik-Anlage – wie sie die Stadt beim Neubau des Aldi-Marktes in Kleingemünd nun fordert – gehöre aber nicht zum Energiekonzept des Markts.

Der neue Markt wird von dem in der Region bekannten Edeka-Kaufmann Oliver Arlt betrieben. Er führt bereits die Märkte in Schönau, Neckarsteinach und Wiesenbach sowie den Markt im Wiesenbacher Tal in Neckargemünd, der nun Ende Juni geschlossen wird. Die dortigen Mitarbeiter werden künftig im neuen Markt arbeiten, so Heitzmann. Das Team des neuen Markts werde aus etwa 60 Mitarbeitern bestehen.

Der neue Markt beinhaltet Bedientheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie Fisch und eine Backwarentheke mit gastronomischem Angebot. Schwerpunkte des Sortiments liegen auf Bio-Produkten und Erzeugnissen aus der Region. Beim Markt im Wiesenbacher Tal hatten sich laut Edeka bei Immobilie, Gebäudetechnik und Einrichtung in den vergangenen Jahren hohe Modernisierungs- und Investitionsrückstände angehäuft. Damit sei die wirtschaftliche Grundlage für die Weiterführung des Marktes nicht mehr gegeben. Wie es auf dem Areal weitergeht, ist unklar. Ende 2019 hatte der Bauausschuss eine Bauvoranfrage für das Areal abgelehnt. Der Einkaufsmarkt sollte Wohnungen weichen, doch der geplante Bau verstieß in vielen Punkten gegen die Vorgaben des dortigen Bebauungsplans.

Der neue Edeka-Markt an der B 45 hatte für Streit zwischen Neckargemünd und der Nachbargemeinde Bammental gesorgt. Denn dort fürchtet man durch den zusätzlichen Markt Umsatzeinbußen für die örtlichen Märkte. Doch Ende 2018 drückte der Neckargemünder Gemeinderat den Edeka-Markt gegen den Widerstand durch und gab grünes Licht für den Bebauungsplan. Der Appell der Nachbarn blieb ungehört. Diesem hatten sich auch die Gemeinden Wiesenbach und Gaiberg angeschlossen, die ebenfalls dem Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd angehören.