Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Bei der Corona-Pandemie ebbt die "zweite Welle" gerade ab, beim Neckar baut sie sich auf: Der Dauerregen treibt den Fluss erneut aus seinem Bett. Am heutigen Donnerstag wird ein Hochwasser wie am vergangenen Wochenende erwartet.

In Neckarsteinach wurde bereits am Mittwoch der zwischenzeitlich freie Neckarlauer wieder überspült, was bei einem Pegel von 3,40 Meter in Gundelsheim – dort liegt die nächste Messstation flussaufwärts – geschieht. Gestern Abend lag der Pegel dort bei 3,50 Meter. Deshalb wurde der Lauer laut Bürgermeister Herold Pfeifer noch nicht gereinigt. Am Donnerstagvormittag wird in Gundelsheim ein Höchststand von etwa 4,50 Meter erwartet. Das bedeutet, dass in Neckargemünd der Neckarlauer überflutet werden könnte. Diesen sperrte der Bauhof gestern ebenso ab wie die Wege an beiden Ufern. Am "Schwanen" in Kleingemünd wurde der Parkplatz nicht gesperrt, aber Schilder weisen auf "Hochwassergefahr" hin. Er wäre erst ab 4,70 Meter betroffen – ebenso wie der Parkplatz unter der Friedensbrücke.

Das erste kleine Hochwasser hatte aber in Neckargemünd eine große Wirkung, wie die Stadt mitteilte: "Beim Aufräumen wurde das Ausmaß der vom Hochwasser verursachten Unterspülungen am Neckarlauer sichtbar." Das Hochwasser habe "massive Schäden" angerichtet. Städtische Mitarbeiter hätten mit Schrecken festgestellt, dass unterhalb des "Ritters" und der "Griechischen Weinstube" auf einer Strecke von rund 120 Metern zahlreiche Stellen am Ufer ausgespült wurden und Steine herausgebrochen sind. "Das können wir im Moment gar nicht gebrauchen", so Bürgermeister Frank Volk. "Inwieweit wir die Reparaturkosten tragen müssen, wissen wir noch nicht". Die Stadt mache sich daher mit Hochdruck auf die Suche nach einer Fachfirma zur Begutachtung. Der Bereich wurde abgesperrt. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat laut Stadt ein Anlegeverbot verfügt. Wie lange die Schutzmaßnahmen nötig sind, hänge vom Ausmaß der Schäden, den Kosten und der Verfügbarkeit von Firmen ab.