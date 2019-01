Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Wenn die Region am Montagmorgen aufwacht, ist der Neckar schon längst aus seinem Bett gekrochen. Über Nacht sollte der Pegel rasant ansteigen, wie die Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg am Sonntag prognostizierte. Der Höchststand wird am Montagnachmittag mit etwa sechs Metern in Gundelsheim erwartet. Das bedeutet, dass in Neckarsteinach der kleine sowie der große Lauer und in Neckargemünd der Neckarlauer sowie die Parkplätze unter der Friedensbrücke und am "Schwanen" überflutet werden. Sie wurden am Wochenende gesperrt. Ursachen für das erste Hochwasser des Jahres sind die Schneeschmelze und die Regenfälle der vergangenen Tage.