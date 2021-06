Von Christoph Moll

Neckargemünd. Ist es inzwischen einfacher, einen Impftermin im Internet zu buchen als einen Platz im Freibad? Wer im Kleingemünder Terrassenfreibad baden gehen will, muss nachtaktiv sein. Denn die freien Plätze werden immer um Mitternacht freigeschaltet – und sind meist ratzfatz weg. "Die Leute haben ihre Erfahrungen mit dem Impfportal und blieben dann entsprechend wach beziehungsweise stellen sich Wecker für die Nacht", weiß Stadtsprecherin Petra Polte. Das soll sich nun ändern.

Bastian Lutz aus Igelsbach bei Eberbach hält die aktuelle Praxis für nicht familienfreundlich. Meistens seien Zeitblöcke für das Wochenende noch in derselben Nacht um 4 Uhr ausgebucht. "Wer kleine Kinder versorgt und damit den ganzen Tag beschäftigt ist, schafft es in der Regel nicht, nachts aufzustehen, um ein Schwimmbadticket zu buchen", meint er und bat die Stadt um eine Freigabe zu einer "normalen Uhrzeit".

Tatsächlich sind Änderungen am Freibad-Buchungssystem geplant, berichtet Stadtsprecherin Polte. Eine erste Anpassung gab es bereits: Die Kapazität wurde von 800 auf 1300 Badegäste pro Tag erhöht. Allerdings gab es nur einen Zeitblock, was zu Kritik führte. Denn "Kurzschwimmer" blockierten einen ganzen Tag. Ab dem heutigen Freitag gibt es nun zwei "Schichten" von 9 bis 13 und von 14 bis 20 Uhr. Die Besucherzahl wurde auf 1500 pro Block erhöht, da stets einige Reservierungen ungenutzt bleiben.

Aber warum werden Tickets bisher um Mitternacht freigegeben? "Die nächtliche Zeit sollte die Zugriffsbelastung des Servers minimieren, dazu hatte der Anbieter des Online-Tools geraten", so Polte. Eigentlich sollte die Freigabe bereits ab heute immer morgens erfolgen. Doch nun sollen in einem Gesamtpaket voraussichtlich ab 1. Juli umfangreiche Änderungen umgesetzt werden. Für mehrere Kritikpunkte verspricht die Stadtsprecherin "in einem Aufwasch" gute Lösungen. "Wir beobachten weiter intensiv die Corona-Vorgaben und prüfen, ob eine weitere Erhöhung der Buchungsplätze möglich ist", erklärt Polte. "Sehr wahrscheinlich ist eine Erhöhung auf zwei mal 2000 Tickets, wenn möglich mehr." Die Buchung werde künftig ab 6 Uhr freigegeben, eventuell auch etwas früher. Badegäste können künftig per QR-Code "auschecken", sodass wieder Plätze freigegeben werden können, so Polte. Zusätzlich soll eine EC-Karten-Zahlung für größere Beträge möglich sein.

Wer übrigens gleich nach der Freigabe für den heutigen Freitag ein Ticket buchte, konnte nur einen Zeitblock auswählen – obwohl es nun zwei gibt. Bei der Umstellung des Systems landeten diese Buchungen in der "Frühschicht". "Das hatte technische Gründe und war nicht anders umsetzbar", so Polte. Für Betroffene, die nachmittags baden gehen wollten und sich bei der Stadt gemeldet hatten, sei nach Lösungen gesucht worden.