Neckargemünd-Mückenloch. (cm) "Es hat angefangen zu krachen und plötzlich ist eine Scheibe der Ausstellungshalle mit einem Riesenknall zu Bruch gegangen", erzählt Heinz Knauf, der mit seinem Bruder das Seat-Autohaus im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch betreibt. Was der 68-Jährige am Dienstagvormittag erlebt hat, wird er wohl nie vergessen: Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr offenbar mit Vollgas über den Hof des Autohauses und beschädigte dabei fünf Fahrzeuge sowie das Autohaus. Der unglaubliche Schaden: über 100.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie kam es zu dem spektakulären Unfall? Polizeisprecher Stefan Wilhelm berichtet auf RNZ-Nachfrage, dass der 80-Jährige gegen 10.15 Uhr nach ersten nicht bestätigten Erkenntnissen das Gas- und das Bremspedal seines VW verwechselt habe, als er auf das Firmengelände in der Talstraße einbog. Zunächst rammte er einen 1er BMW, einen 123er Mercedes und einen Anhänger, an denen ein Schaden von 8000, 3000 und 1000 Euro entstand. Einen 228er-Maserati-Oldtimer schob er gegen die Fassade und die Scheibe des Verkaufsraumes, wobei an dem Wagen ein Schaden von 8000 Euro entstand. Noch größer ist der Schaden mit 20 000 Euro an einem Opel, der gerade erst verkauft wurde. Dieser wurde durch das geschlossene Rolltor in die Werkstatt geschoben, wo ein Porsche-Oldtimer 928s stand, an dem mit 30 000 Euro der größte Schaden entstand. In der Werkstatt wurden hochwertige Abgasmessgeräte beschädigt – Schaden hier: 10 000 Euro. Der Schaden am Autohaus wird auf 14 0000 Euro geschätzt. Und die Reparatur des Verursacher-VW könnte 15 000 Euro kosten.

"Wir waren geschockt, aber zum Glück ist niemandem etwas passiert – das ist das Wichtigste", meint Heinz Knauf. Auch die Mitarbeiter sind mit einem Schrecken davongekommen. "Alles andere lässt sich regeln", meint Knauf. Der Betrieb der Werkstatt, in der Fahrzeuge aller Marken repariert werden, konnte nach wenigen Stunden weitergehen. Die beschädigten Fahrzeuge gehörten Kunden.

Der Fahrer hat laut Polizei nur eine Ordnungswidrigkeit begangen. Wegen des "Außerachtlassens der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfaltspflicht" muss er wohl 35 Euro zahlen. Im Vergleich zum Sachschaden ist das nichts.

