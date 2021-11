Von Christoph Moll

Neckargemünd. Neckargemünd hat seit Kurzem eine öffentliche Toilette im Stadtzentrum. Hurra! Was von vielen ersehnt und gerade im Bereich des Bahnhofs vermisst wurde, dürfte dennoch nicht gerade für Erleichterung in mehrerlei Hinsicht sorgen. Denn die beim Toilettengang erwünschte Privatsphäre ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Es gibt keine Wände und keine Tür.

Die Toilette steht direkt an der Bushaltestelle beim Hanfmarkt, wo es an "Zuschauern" nicht mangelt. Hier befinden sich zahlreiche Läden in der Nähe und der Verkehr inklusive Gelenkbus der Linie 35 rauscht alle 20 Minuten vorbei. Ein entspannter Toilettengang ist ausgeschlossen – mal abgesehen davon, dass es auch am Frisch- und Abwasseranschluss mangelt.

Schon seit Tagen, so wurde der RNZ berichtet, steht die "Schüssel" nun mitten in Neckargemünd herum – viel beachtet und ebenso verachtet. Woher sie kommt? Unklar. Sperrmüll wird in der Stadt am Neckar jedenfalls erst wieder kommende Woche abgeholt. Aber vielleicht erbarmt sich je jemand – am besten derjenige, der sie da einfach hingestellt hat – und entsorgt das WC. Im Zweifelsfall muss die Stadt ran.

Denn diese öffentliche Toilette ist sicher keine Werbung für die Stadt, sondern ein Griff ins Klo.