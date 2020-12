Neckargemünd/Heidelberg.(cm) Der öffentliche Nahverkehr soll attraktiver werden. So baut die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ab Januar ihr Angebot in Heidelberg aus und nimmt eine neue Buslinie mit der Nummer 37 in Betrieb. Die Busse pendeln zwischen dem Stadtteil Ziegelhausen und dem Neuenheimer Feld. Die neue Linie soll vor allem für Pendler attraktiv sein. Deshalb ist auch eine Verlängerung nach Wilhelmsfeld denkbar.

Und nach Neckargemünd? In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates brachte Hermino Katzenstein (Grüne) diese Möglichkeit ins Spiel. Er fragte nach einer Anbindung Neckargemünds. "Als das Gerücht von den Planungen der neuen Linie aufkam, habe ich in Heidelberg gleich eine Verlängerung nach Neckargemünd beantragt", berichtete Bürgermeister Frank Volk.

Die Busse könnten auf dem Schwimmbadparkplatz in Kleingemünd wenden. Volk wusste, dass ein Zehn-Minuten-Takt vorgesehen sei. "Selbst wenn nur jeder zweite Bus bis Neckargemünd fahren würde, hätten wir eine Direktanbindung ins Neuenheimer Feld", so Volk. Die Stadt bleibe am Ball.